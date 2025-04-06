Экс-Alyosha шокировала суммой долгов после участия в "Евровидении" и назвала политика, который ее подставил

Alyosha

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Украинская певица Елена Тополя, у которой раньше был псевдоним Alyosha, шокировала суммой долгов, которые у нее появились после участия в “Евровидении”.

Артистка участвовала в международном песенном конкурсе в 2010 году. “Евровидение” тогда состоялось в норвежском городе Осло. Исполнительница в интервью Oboz.ua призналась, что участие в конкурсе ей обошлось в кругленькую сумму, а именно в 450 тысяч долларов. Конечно, у Елены не было таких средств, из-за чего ей пришлось брать ссуды. Впрочем, артистка не волновалась по этому поводу, ведь Анна Герман, которая в то время была замглавы Администрации президента, заверила певицу, что ей покроют все расходы. Но, по словам Тополи, это оказалось пустым обещанием.

“В моем случае участие в “Евровидении“ стоило 450 тысяч долларов. Мы имели публичное обещание от Анны Герман (в то время заместитель главы Администрации президента — прим. ред.) вернуть все расходы. Но когда я приехала с конкурса, она мне подарила картину, распечатанную на принтере, сказала "спасибо" и попрощалась”, - призналась артистка.

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Елена Тополя, у которой ранее был псевдоним Alyosha

В конце концов, все ссуды Елене Тополе и ее команде пришлось выплачивать своими силами. На закрытие долгов ушло несколько лет. Правда, компания почти половину простила артистке.

“Мы расплачивались с долгами несколько лет подряд, и почти половину нам простили. Скажем так, закрыли глаза. Это была большая компания, они смогли это себе позволить”, — добавила исполнительница.

Отметим, тогда еще Alyosha принимала участие в “Евровидении-2010”. Конкурс прошел в городе Осло, Норвегия. Артистка выступила с песней Sweet People и заняла десятое место.

Напомним, в этом году Украину на песенном конкурсе представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Недавно стало известно, под каким номером выступит коллектив в первом полуфинале “Евровидения-2025”.