Экс-бойфренд Елены Тополи высказался о ее разводе с Тарасом Тополей: "Мне есть что сказать"

Вадим Лисица и Елена и Тарас Тополи

Бывший бойфренд украинской певицы Елены Тополи высказался о ее разводе с мужем, лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей.

В начале декабря супруги ошеломили новостью, что они решили дальше двигаться отдельно. Более того, артисты уже и подали документы на развод после 12 лет брака. Бывший бойфренд Елены Тополи - продюсер Вадим Лисица - в интервью Oboz.ua высказался о ее разрыве с мужем. Он уверяет, что ему есть что сказать на эту тему. Однако он не собирается обсуждать личную жизнь его экс-избранницы. По словам Вадима Лисицы, его жене это будет неприятно, что он будет комментировать какие-то моменты, связанные с его прошлыми отношениями.

"Тут такое дело: я со своей женой договорился не комментировать никаких моментов, связанных с бывшими отношениями. Ире это не нравится, и я ее прекрасно понимаю - поставьте себя на ее место, было бы вам приятно? Она просила меня об этом несколько раз, поэтому мы решили, что таких тем не буду касаться. Хотя мне, конечно, есть что сказать. Но хватит Тополь", - подытожил продюсер.

Елена и Тарас Тополи / © instagram.com/alyoshasinger

Отметим, Вадим Лисица и Елена Тополя, у которой тогда был псевдоним Alyosha, длительное время находились в отношениях. Именно во время их романа исполнительница начала развивать творческую карьеру. Наконец, они разошлись вскоре после того, как Елена приняла участие в "Евровидении-2010".

После того артистка начала отношения с Тарасом Тополей, за которого в конце концов и вышла замуж. Пара прожила в браке 12 лет, однако в начале декабря объявила о разводе. Уже известно, кто стал инициатором разрыва.