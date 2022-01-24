Экс-девушка Мэрилина Мэнсона заявила, что он публично ее изнасиловал во время съемок клипа

Экс-девушка Мэрилина Мэнсона заявила, что он публично ее изнасиловал во время съемок клипа

Эван Рэйчел Вуд поделилась новыми шокирующими подробностями общения с артистом.

Американская актриса, экс-возлюбленная скандально известного рокера Мэрилина Мэнсона Эван Рэйчел Вуд, поделилась новыми шокирующими подробностями их отношений.

Так, в минувшее воскресенье на кинофестивале "Сандэнс" состоялась премьера первой части документальной ленты "Восстание Феникса". В ней Вуд откровенно призналась, что Мэнсон ее "на самом деле изнасиловал на камеру", пишет Rolling Stone.

В ленте подробно рассказывается о постоянных отношениях артистки с рокером, который, по словам Вуд, "ужасно обижал" ее в течение пяти лет их романа.

В частности, Вуд вспомнила, как во время съемок клипа Мэнсона в 2007 году на трек Heart-Shaped Glasses из его альбома Eat Me, Drink Me рокер изнасиловал ее на самом деле.

Эван Рэйчел Вуд и Мэрилин Мэнсон / Getty Images

Мэнсон в клипе надел на Вуд очки в виде сердец идентичных тем, которые были у героини на постере ленты "Лолита" Стэнли Кубрика 1962 года. Как известно, картина была снята по мотивам рассказа Владимира Набокова о мужчине, влюбившемся в несовершеннолетнюю девушку.

В клипе Мэнсона Вуд ощупывает область своих гениталий и занимается сексом с рокером, в то время как фальшивая кровь льется дождем на пару.

Но по словам Вуд все было не так, как она себе представляла: "Мы делали вещи, которые мне не были предложены. Мы обсуждали смоделированную сексуальную сцену, но как только включились камеры, он начал проникать в меня по-настоящему. Я никогда не соглашалась на это… Это был полный хаос. Я не чувствовала себя в безопасности. Не было никого, кто бы за мной присматривал", — поделилась Вуд.

По ее словам, съемочная группа, которая присутствовала в это время на площадке, чувствовала себя неловко и никто не знал, что делать.

"Меня принудили к коммерческому сексу под ложным поводом. Именно тогда против меня было совершено первое преступление. По сути меня изнасиловали на камеру", — сказала Вуд.

Эван Рэйчел Вуд и Мэрилин Мэнсон закрутили роман в 2006 году, когда актрисе было 19, а рокеру – 38 лет. В 2010 влюбленные обручились, впрочем, через несколько месяцев разорвали отношения.

Эван Рэйчел Вуд и Мэрилин Мэнсон / Getty Images

В общей сложности о физическом и психологическом насилии со стороны исполнителя рассказали уже более десятка женщин. Однако сам музыкант утверждает, что такие заявления о насилии – это "ужасное искажение реальности".

Мэрлин Мэнсон: почему издевательства над женщинами так легко сходили с рук рокера

Впрочем, в середине ноября The Rolling Stone опубликовало расследование, касающееся Мерилина Мэнсона. В нем отмечается, что музыкант якобы запирал женщин в своем доме в Западном Голливуде в звуконепроницаемой комнате из стекла и подвергал их психологическим пыткам.

Читайте также: