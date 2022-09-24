Экс-друг Ани Лорак Олег Боднарчук объяснил, почему она выбрала Россию: "Кому она здесь нах*р нужна"

Так, Олег Боднарчук признался, что ему нелегко комментировать позицию Ани Лорак, поскольку они были очень хорошими друзьями и он не хочет выглядеть так, вот дружили, а теперь он ее обсуждает.

Впрочем, в интервью Алине Доротюк Олег Боднарчук все же прокомментировал недавнее заявление Лорак. Напомним, что певица-изменница написала, что она за мир и сцена - ее жизнь, то есть свою четкую позицию не очертила, однако дала понять, что остается в России.

"Когда я прочитал этот пост, я не понимаю, зачем он, он же ничего не проясняет, знаешь, будто просто: "Я есть, я жива". Я не могу больше найти какого-нибудь оправдания этому посту. Там же нет ничего нового, никакой позиции. Когда я прочитал этот пост, мне показалось, что это его написал кто-то пьяный. получилась абра кадабра", — прокомментировал Боднарчук.

До полномасштабного вторжения России в Украину Олег и Каролина хорошо дружили

Относительно концертного тура по Европе, который Лорак хотела дать осенью, у режиссера также есть свое мнение:

"Очень ожидаемо и очень прогнозируемо, что никакого тура в Европе при таком количестве украинцев быть не может. Во-вторых, непонятно, кто придет на эти концерты? Россияне, которых там нет и их все меньше и меньше. Или украинцы, которые в принципе не могут прийти на эти концерты. Это вообще была дурацкая идея", — считает Боднарчук.

Олег Боднарчук и Ани Лорак / Фото: instagram.com/olegbodnarchuk

Режиссер поделился, что когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, вся команда Ани Лорак бросила ее и вернулась в Украину на родину. Так что Боднарчук не исключает, что Лорак сейчас сама занимается своими делами, поэтому у нее в действиях какой-то абсурд:

"Насколько я знаю, на второй день после начала войны 24 февраля вся команда, которая с ней работала, а это, в основном, украинцы, просто исчезла. Просто поехала в Украину, к своим родным, на свою родину. И не удивительно, что сейчас всеми своими делами, наверное, она занимается лично сама, пишет эти посты, организует концерты и, конечно, все это выглядит неуклюже", — считает Олег Боднарчук.

Олег Боднарчук и Ани Лорак / Фото: instagram.com/olegbodnarchuk

Также режиссер выразил мнение, почему Лорак все же выбрала остаться в России, а не вернулась, например, с началом войны вместе с командой в Украину:

"Конечно, будет правдой сказать, кому она здесь нах*р нужна, чтобы она раз и в день военного нападения собрала вещи и приехала в Украину. Ну она же это знает, что здесь ее уже прокляли 10 раз и что бы она ни сделала, никто бы ее здесь не принял. Ей бы никто не простил этих семь лет, за которые ее обвиняют, особенно в такое сложное время. Поэтому, я так думаю, она российская певица украинского происхождения…" – сказал Боднарчук.

Напомним, что на днях предательница Ани Лорак впервые открыто озвучила свою позицию по поводу войны в Украине. Лорак заявила, что она "вне политики" и выбрала "нести любовь людям через музыку". К тому же Каролина вспомнила своего брата, погибшего во время войны в Афганистане. Певица заверила, что до сих пор не понимает, за чьи идеи погиб ее родной человек.

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