Экс-жена Цымбалюка неоднозначно высказалась после поцелуя актера с другой: "С благодарностью тому г*вну"

Бывшая жена актера Тараса Цыбалюка, визажистка Тина Антоненко, взволновала своих подписчиков своими мыслями.

В сторис в Instagram девушка сделала репост видео, где голливудская актриса Энн Гетевей рассказывала, что часто прибегает к практике — поджигает свечу, ставит таймер на 12 минут и выливает все свои мысли на бумаге, а затем поджигает этот лист.

В свою очередь Тина написала, что некоторых гневных людей тоже можно вместить в 12 минут. Визажистка поделилась, что тоже практиковала нечто подобное, и это помогло ей понять, с кем не стоит строить отношения.

Фото: instagram.com/tina_antonenko

"Иногда г*вно и г*вняних людей можно вместить в 12 минут. Практиковала что-то подобное. Впрочем, с благодарностью тому г*вну, потому что оно сыграло роль в понимании, чего и кого ты стоит. Советую. Пусть оно плывет по реке и находит себе подобных. А ты пойдешь к тем людям, которые стоят твоего глубокого нутра", — написала Антоненко.

Стоит отметить, что эти слова появились в блоге Тины сразу после того, как Цимбалюк поделился фотографией, на которой страстно обнимает другую блондинку.

Напомним, что Тина Антоненко и Тарас Цымбалюк разошлись летом этого года после четырех лет отношений. А недавно актер стал делиться романтическими фото с новой девушкой.

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