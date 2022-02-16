Экс-фронтмен "Тартака" Положинский подписал контракт с Вооруженными Силами Украины

Артист будет проходить военную службу в резерве ВСУ.

Украинский певец, экс-лидер группы "Тартак" Александр Положинский сообщил поклонникам, что подписал контракт с Вооруженными Силами Украины.

Соответствующую информацию артист обнародовал на своей официальной странице Facebook. Положинский отметил, что планировал это сделать раньше, впрочем, состояние здоровья этого сделать не позволило:

"Это должно было случиться дней на 10 раньше, но неожиданная болезнь немного все отложила. Сегодня подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ. И да, уже здоров", — коротко написал артист.

facebook.com/sashko.polozhinsky

Он также показал селфи, на котором изображен вместе со своим личным делом в Министерстве обороны Украины.

В свою очередь, поклонники поддержали исполнителя и выразили свое восхищение его позицией и смелостью.

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