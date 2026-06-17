Экс-"Холостяк" Александр Терен после неудачного романа рассказал правду о личной жизни

Александр Терен / © instagram.com/tsvit_terenu

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Звезда шоу «Холостяк», ветеран и общественный деятель Александр Терен, который недавно раскрыл размер своей пенсии, откровенно рассказал о своей личной жизни после шоу.

В интервью для проекта «Ранок Вдома» Терен рассказал, что сейчас не находится в отношениях. Однако подчеркнул, что полностью эмоционально закрытым себя тоже не считает и даже заинтриговал признанием, что «огонек тлеет».

«Нет, не влюблён. Возможно, есть разные чувства, но это точно не влюблённость. Сейчас нет какого-то внутреннего огня, который позволил бы разжечь пламя любви. Но какой-то огонек тлеет. Вечный огонь», — откровенно сказал звезда.

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В то же время, после участия в реалити-шоу «Холостяк» Александр отмечает, что изменил своё отношение к публичности в отношениях и не планирует в будущем превращать личную жизнь в контент. Но всё же добавил, что когда отношения будут узаконены, он не собирается полностью скрывать их.

Александр Терен / © instagram.com/tsvit_terenu

«Я не люблю устраивать из этого какой-то перформанс. Я никогда не прятался на улице, когда был с кем-то в отношениях. Но чтобы: „Смотрите, я проснулся с любимой, вот наше утро, пьем кофе“ — такого я не делаю. Это моя позиция», — пояснил ветеран.

Отдельно Терен рассказал и о знакомствах. По его словам, он не пользуется сайтами знакомств и предпочитает живое общение. В заключение Александр добавил, что для него важен эмоциональный импульс.

«Я не регистрируюсь на сайтах знакомств. Не вижу в этом смысла… На различных мероприятиях, на самом деле, потому что социальная жизнь довольно активная. Да даже на улице бывало, что просто подходил познакомиться», — отметил он.

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Интересно, что в последний раз о своём новом романе Терен говорил в конце декабря. Тогда он только начинал встречаться с предпринимательницей, которая старше его на четыре года. Но, похоже, теперь пути возлюбленных разошлись. Хотя они до сих пор подписаны друг на друга в соцсетях.

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