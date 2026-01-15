Экс-"Холостяк" Александр Терен жестко "наехал" на Клопотенко: повар ему ответил

Александр Терен и Евгений Клопотенко

Ветеран войны и экс-участник шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько жестко "наехал" на шеф-повара и ресторатора Евгения Клопотенко.

В частности, Александр опубликовал возмутительный пост в Threads. Он поделился, что заказал доставку украинской кухни в заведении, которое работает под брендом Евгения Клопотенко. Однако своей еды Терен так и не получил. Поэтому, Александр написал гневный пост, в котором "наехал" на кулинара с претензиями.

"Клопотенко, спасибо, что накормил (сарказм). Заказал украинскую кухню от Клопотенко и понюхал дулю, потому что ничего не приехало! Ты хоть смотришь, кто и где твое имя использует?" - возмутился ветеран войны.

Евгений Клопотенко ответил ему и разъяснил ситуацию. Повар говорит, что заказ не приехал по технической причине, которая произошла из-за блэкаута. Однако ресторатор все же признает, что это их вина. Более того, он поблагодарил Терена за этот пост, поскольку благодаря этому заведение обнаружило существенную проблему в системе и сумело ее решить. Также Евгений Клопотенко отметил, что и сам Александр опубликовал это в Сети только по той причине, что все другие методы уже попробовал. Также ресторатор пообещал Терену самостоятельно привезти всю еду.

Общение между Александром Тереном и Евгением Клопотенко в Threads

"Причины инцидента - техническая ошибка из-за блэкаута. Александр со своей стороны использовал все методы решения проблемы и уже в качестве последнего метода решения вопроса сделал пост. Здесь точно была наша вина с доставкой, поэтому я ему благодарен, потому что благодаря этому удалось выявить существенный баг в нашей системе, из-за которого не один он остался без еды. Поэтому считайте доставку от меня личной благодарностью", - подытожил повар.

Напомним, недавно в личной жизни Евгения Клопотенко произошли кардинальные изменения. Шеф-повар сделал предложение возлюбленной после года отношений.