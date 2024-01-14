Экс-"Холостяк" Иракли Макацария на фоне своего дома в Грузии показал, как закаляется зимой

Бизнесмен обнажился и удивил своим ритуалом.
Экс-герой реалити "Холостяк", бизнесмен Иракли Макацария показал, как закаляется возле своего грузинского дома.
Так, Иракли предстал на крыльце своего особняка в Грузии в одних плавках, шапке и шлепках. В это время на улице шел снег. По словам бизнесмена, температура достигла -3°C. Впрочем, это не остановило знаменитость на пути к закаливанию.
В частности, Макацария в своем фотоблоге показал большую замерзшую бочку с водой. Поэтому он осторожно топором пробил лед и погрузился в ледяную воду. Не меняя позы в таких условиях, бизнесмену удалось просидеть две минуты.
"Просто расслабьтесь", – написал под видео знаменитость.
В свою очередь поклонники очень удивились купанию в ледяной воде на улице. Впрочем, написали, что в восторге от смелости бизнесмена и пожелали ему здоровья.
- Ты супермен!
- Ничего себе! Дай боже тебе здоровья
- Ты очень крутой
- Это невероятно!
Напомним, недавно жена Иракли Макацарии Лиза Чичуа, младшая его на 17 лет, впервые за длительное время показала их заметно подросшего 5-месячного сына.
Читайте также:
- Дети украинских звезд тогда и сейчас: как подросли дочери Кравец и Кошевого и сыновья Потапа и Кароль
- Максима Галкина оштрафовали на 1 млн грн в ОАЭ из-за его проукраинских взглядов - росЗМП
- Наталья Могилевская впервые прокомментировала хейт из-за усыновления двух детей
- Влад Яма намерен вернуться в Украину: "Верит, что без проблем будет жить в Киеве"