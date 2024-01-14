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Экс-"Холостяк" Иракли Макацария на фоне своего дома в Грузии показал, как закаляется зимой

Экс-"Холостяк" Иракли Макацария на фоне своего дома в Грузии показал, как закаляется зимой

Иракли Макацария / Фото: instagram.com/maqatsa

Бизнесмен обнажился и удивил своим ритуалом.

Экс-герой реалити "Холостяк", бизнесмен Иракли Макацария показал, как закаляется возле своего грузинского дома.

Так, Иракли предстал на крыльце своего особняка в Грузии в одних плавках, шапке и шлепках. В это время на улице шел снег. По словам бизнесмена, температура достигла -3°C. Впрочем, это не остановило знаменитость на пути к закаливанию.

В частности, Макацария в своем фотоблоге показал большую замерзшую бочку с водой. Поэтому он осторожно топором пробил лед и погрузился в ледяную воду. Не меняя позы в таких условиях, бизнесмену удалось просидеть две минуты.

Иракли Макацария закаляется в Грузии

Иракли Макацария закаляется в Грузии

"Просто расслабьтесь", – написал под видео знаменитость.

В свою очередь поклонники очень удивились купанию в ледяной воде на улице. Впрочем, написали, что в восторге от смелости бизнесмена и пожелали ему здоровья.

  • Ты супермен!
  • Ничего себе! Дай боже тебе здоровья
  • Ты очень крутой
  • Это невероятно!

Напомним, недавно жена Иракли Макацарии Лиза Чичуа, младшая его на 17 лет, впервые за длительное время показала их заметно подросшего 5-месячного сына.

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