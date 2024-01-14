Экс-"Холостяк" Иракли Макацария на фоне своего дома в Грузии показал, как закаляется зимой

Экс-герой реалити "Холостяк", бизнесмен Иракли Макацария показал, как закаляется возле своего грузинского дома.

Так, Иракли предстал на крыльце своего особняка в Грузии в одних плавках, шапке и шлепках. В это время на улице шел снег. По словам бизнесмена, температура достигла -3°C. Впрочем, это не остановило знаменитость на пути к закаливанию.

В частности, Макацария в своем фотоблоге показал большую замерзшую бочку с водой. Поэтому он осторожно топором пробил лед и погрузился в ледяную воду. Не меняя позы в таких условиях, бизнесмену удалось просидеть две минуты.

Иракли Макацария закаляется в Грузии

"Просто расслабьтесь", – написал под видео знаменитость.

В свою очередь поклонники очень удивились купанию в ледяной воде на улице. Впрочем, написали, что в восторге от смелости бизнесмена и пожелали ему здоровья.

Ты супермен!

Ничего себе! Дай боже тебе здоровья

Ты очень крутой

Это невероятно!

Напомним, недавно жена Иракли Макацарии Лиза Чичуа, младшая его на 17 лет, впервые за длительное время показала их заметно подросшего 5-месячного сына.

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