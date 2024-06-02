Экс-"Холостяк" Иракли Макацария отпраздновал первый день рождения сына и восхитил фото с вечеринки

Экс-герой шоу "Холостяк", бизнесмен Иракли Макацария с 22-летней супругой Лизой Чичуа рассказали о празднике в семье.

Сегодня, 2 июня, сын супругов Георгий отмечает свой первый день рождения. По случаю одного года жизни малыша родители устроили настоящий праздник в Грузии. В частности, пригласили самых близких друзей и семью в частный дом с бассейном, где обустроили фотозону. Вероятно, вечеринка была тематической в стиле Мики Мауса. Соответственно, был декорирован и огромный торт.

Иракли Макацария с женой и сыном / Фото: instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария с женой и сыном / Фото: instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария с женой и сыном / Фото: instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария с женой и сыном / Фото: instagram.com/maqatsa

Атмосферу добавляли шарики, мыльные пузыри и аниматоры в костюмах из сладостей во дворе.

Иракли Макацария с женой и сыном / Фото: instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария с женой и сыном / Фото: instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария с женой и сыном / Фото: instagram.com/maqatsa

Счастливые родители наделали атмосферные снимки с маленьким именинником и попозировали с гостями на празднике. Для особого дня супруги и их сынишка выбрали светлые оттенки одежды. Впрочем, лицо малыша показывать не стали и всюду закрывали его смайликом в виде сердечек.

Иракли Макацария с женой и сыном / Фото: instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария с женой и сыном / Фото: instagram.com/maqatsa

Напомним, что недавно модель Хайди Клум показала, как со всеми четырьмя детьми отпраздновала день рождения. Звезда в свои 51 топлесс позировала у бассейна и похвасталась своими формами.

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