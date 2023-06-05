Экс-"Холостяк" Иракли Макацария показал, как с 21-летней женой готовился к появлению первенца

Участник реалити шоу "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария и его 21-летняя жена Лиза Чичуа на днях впервые стали родителями.

Пока супруги наслаждаются первыми мгновениями отцовства и принимают поздравления от близких и поклонников. На своей странице в Instagram Макацария поблагодарил всех за теплые слова по случаю рождения ребенка.

"Искренне спасибо всем за поздравления и теплые пожелания", — написал Макацария на двух языках — украинском и грузинском.

Также продюсер поделился трогательным видео, в котором показал, как они с любимой готовились к появлению первенца. В ролике Иракли и Лиза вместе ходили по магазинам и выбирали для сына коляску, первые наряды и обустраивали для него уютную детскую комнату.

Напомним, что 2 июня у Иракли и его жены, младше его на 17 лет, родилась дочь. Продюсер растрогал Сеть первыми кадрами из родильного, на которых не мог удержать слез. Мальчика родители назвали Георгием.

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