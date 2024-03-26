Экс-"Холостяк" Иракли Макацария показал, как в Грузии его жена 22-летие отпраздновала

Жена экс-героя шоу "Холостяк", бизнесмена Иракли Макацария, Лиза Чичуа отпраздновала день рождения.

25 марта супруге бизнесмена исполнилось 22 года. По этому случаю Лиза устроила праздничную вечеринку в Грузии, где они проживают. Так, жена знаменитости пригласила всех ближайших в ресторан. Гости на празднике пели песни и танцевали народные танцы. А в конце вечера Лизу ждал сюрприз – большой торт. Так, супруги вместе задували свечи на торте под аплодисменты близких. Кадрамы по праздникам они поделились в фотоблоге.

Иракли Макацария с женой / Фото: instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария с женой / Фото: instagram.com/maqatsa

Жена Иракли Макацарии / Фото: instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария с женой / Фото: instagram.com/maqatsa

К слову, Лиза на свой день рождения одела короткое платье с фиолетовым принтом и каблуки, а Иракли – традиционный костюм. В течение вечера супруги нежно обнимались.

Иракли Макацария с женой / Фото: instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария с женой / Фото: instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария с женой / Фото: instagram.com/maqatsa

В свою очередь, подписчики также присоединились к поздравлениям Лизы:

Поздравляю с днем рождения! Пускай будет здоровая вся семья

Поздравляем вас. Вы отличная пара. Всего наилучшего

Поздравляю! Лучшие пожелания. Будь счастлива рядом с возлюбленным

Отметим, днем ранее свой день рождения отпраздновал экс-"Холостяк" Иракли Макацария. На свой 39-й год жизни он также организовал вечеринку и показал, как она прошла.

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