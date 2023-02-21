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Экс-"Холостяк" Иракли Макацария показал жену в купальнике после слухов о ее беременности

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1142
Время на прочтение
1 мин
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Экс-"Холостяк" Иракли Макацария показал жену в купальнике после слухов о ее беременности

Иракли Макацария с женой / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Фаны были удивлены увиденной фотографией.

Экс-"Холостяк", участник "Танцев со звездами", грузинский бизнесмен Иракли Макацария вместе с женой Лизой Чичуа получили десятки поздравлений с предстоящим пополнением в семье.

Супруги никак не комментировали вероятную беременность девушки. Макацария поделился в Instagram фотографией жены в купальнике во время их отдыха. Никаких подписей звезда не оставил, только добавил в фотоколлаж эмоджи в виде белого сердечка.

На фото Лиза позировала на шезлонге в раздельном купальнике. К удивлению фанатов, жена продюсера показала идеальный пресс без намека на беременность.

Иракли Макацария с женой / © instagram.com/maqatsa
Иракли Макацария с женой / Фото: instagram.com/maqatsa

Напомним, что слухи о беременности Лизы появились после того, как Иракли поделился общей фотографией с женой в День влюбленных. На фото у девушки заметили немалый животик, поэтому сразу поздравили пару с пополнением в комментариях.

Иракли Макацария с женой / © instagram.com/maqatsa
Иракли Макацария с женой / Фото: instagram.com/maqatsa

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Дата публикации
Просмотры
1142
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