Экс-"Холостяк" Иракли Макацария с 21-летней женой и ее семьей показал совместную поездку в Чехию

Экс-герой шоу "Холостяк", бизнесмен Иракли Макацария залюбовал кадрами отдыха с 21-летней женой Лизой Чичуа и ее близкими в Праге, Чехии.

На своих страницах в Instagram супруги показали, как проходит их путешествие. В частности, бизнесмен запостил фотографию, где на фоне вечерней Праги нежно целует возлюбленную. А потом восхитил фото, как счастливо смотрит на жену, нежно держа ее за щеки.

Иракли Макацария с супругой и ее семьей в Чехии / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Иракли Макацария с женой / Фото: instagram.com/lizachichuaa

К слову, брат Лизы сделал забавное фото Иракли, пародирующего швейцара в форме.

Иракли Макацария с супругой и ее семьей в Чехии / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Сама жена Иракли также похвасталась своими красивыми снимками, где предстает в белой шапке и пальто, прогуливаясь по местным улочкам. К слову, Чичуа показалась и в объятиях своего отца.

Иракли Макацария с супругой и ее семьей в Чехии / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Иракли Макацария с супругой и ее семьей в Чехии / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Иракли Макацария с супругой и ее семьей в Чехии / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Лиза Чичуа с отцом / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Также супруги посетили местные соборы и показали архитектуру.

Иракли Макацария с супругой и ее семьей в Чехии / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Иракли Макацария с супругой и ее семьей в Чехии / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Иракли Макацария с супругой и ее семьей в Чехии / Фото: instagram.com/lizachichuaa

В свою очередь, поклонники пожелали супругам и их близким удачного отпуска. И подчеркнули, что "они наконец-то нашли друг друга".

Напомним, недавно бизнесмен Иракли Макацария похвастался романтическим свиданием, организованным для своей 21-летней жены Лизы Чичуа в Грузии прямо на крыше.

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