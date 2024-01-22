Экс-"Холостяк" Иракли Макацария сводил 21-летнюю жену на романтическое свидание прямо на крыше

Экс-герой реалити "Холостяк", бизнесмен Иракли Макацария похвастался романтическим свиданием, которое организовал для своей 21-летней жены Лизы Чичуа.

Как показал в своем Instagram знаменитость, он порадовал избранницу приятным сюрпризом. Иракли сводил Лизу на свидание. Бизнесмен выбрал необычную локацию. Он повел возлюбленную в ресторан, что расположен прямо на крыше.

Иракли Макацария с женой / Фото: instagram.com/maqatsa

Супруги поехали в заведение, когда уже стемнело. Влюбленные обнимались и любовались вечерним видом на Тбилиси. Романтическую атмосферу дополняли зажженные свечи, которые стояли на столике, и красные розы.

Парочка наслаждалась компанией друг друга, ела вкусный ужин, пила коктейли, любовалась невероятными видами и слушала спокойную музыку.

Иракли Макацария с женой / Фото: instagram.com/maqatsa

В комментариях подписчики Иракли засыпали их комплиментами. Они отметили, что были очень растроганы увиденными кадрами: "Очень мило и романтично", "любовь в каждом прикосновении", "это очень трогательно".

Напомним, недавно Иракли Макацария показал, как закаляется зимой. Также бизнесмен засветил свой дом в Грузии, где живет вместе с женой и их сыном.

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