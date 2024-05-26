Экс-"Холостяк" Иракли Макацария восхитил нежными фото с младшей на 17 лет женой-красавицей

Супруги также сообщили о важном для их страны празднике.

Экс-герой шоу "Холостяк", бизнесмен Иракли Макацария порадовал контентом со своей младшей на 17 лет женой Лизой Чичуа.

Супруги прогуливались по улицам грузинского города Тбилиси и устроили импровизированный романтический фотосет. Иракли позировал перед камерой в черном спортивном наряде, тем временем его возлюбленная выбрала похожий образ, так что влюбленные были одеты почти в family look.

Иракли Макацария с женой / Фото: instagram.com/maqatsa

На снимках парочка обнималась, улыбалась и дарила друг другу сладкие поцелуи в щечку. Кроме того, Макацария и Чичуа сообщили о важном для их страны празднике. 26 мая Грузия отмечает День Независимости. Супруги поздравили своих сограждан с важной датой.

"С Днем Независимости Грузии", – поздравил Иракли Макацария с праздником.

Иракли Макацария с женой / Фото: instagram.com/maqatsa

В комментариях подписчики бизнесмена также присоединились к поздравлениям с Днем Независимости Грузии. Они также отметили, что Иракли и Лиза очень красивая пара, и пожелали им счастья.

Поздравляю всех вас! Будьте счастливы и в мире!

Поздравляем! А еще сегодня День Киева!

Поздравляем Грузию!

Иракли Макацария с женой / Фото: instagram.com/maqatsa

Напомним, недавно певица Оля Цибульская впервые за длительное время показалась с мужем. Артистка также вспомнила, как начинался их роман.

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