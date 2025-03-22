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Экс-"Холостяк" Иракли Макацария впервые с двумя детьми появился на публике

Экс-"Холостяк" Иракли Макацария впервые с двумя детьми появился на публике

Иракли Макацария с женой Лизой / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Семья очаровала новым фотосетом сразу с сыном и дочерью.

Экс-герой проекта "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария, впервые после появления дочери показал сразу двух своих детей.

В своем фотоблоге супруга знаменитости Лиза Чичуа опубликовала нежные фото в полном семейном составе. Так, на изображении она предстает с возлюбленным и двумя детьми. Но если лицо старшего сына Георгия пара уже не скрывает, то маленькую Нину они пока оставляют вне публичности. Малышка спала на плече папы, а подросший мальчик поразвлекался с родителями.

Для домашнего фотосета Лиза выбрала джинсы и худи, а Иракли – футболку, дополненную свитером, и джинсы. Так же Георгий предстает в джинсах и свитшоте, а маленькую Нину супруги одели в человечек и шапочку.

Иракли Макацария с семьей / © instagram.com/lizachichuaa
Иракли Макацария с семьей / Фото: instagram.com/lizachichuaa
Иракли Макацария с семьей / © instagram.com/lizachichuaa
Иракли Макацария с семьей / Фото: instagram.com/lizachichuaa
Иракли Макацария с семьей / © instagram.com/lizachichuaa
Иракли Макацария с семьей / Фото: instagram.com/lizachichuaa

В комментариях поклонники оставили немало эмоджи в форме сердечек и засыпали звездную семью комплиментами. Кроме того, свои теплые слова написали звезды украинского шоу-бизнеса.

  • "Вы прекрасные! Счастье вам!" – Марина Узелкова
  • Невероятные. Счастья вам
  • Очень красивая семья. Счастья вам!
  • Я люблю вашу семью, будьте всегда здоровы и счастливы

Напомним, недавно Иракли Макацария показал своих свекровей на прогулке со старейшим внуком в Грузии.

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