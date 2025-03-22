Экс-"Холостяк" Иракли Макацария впервые с двумя детьми появился на публике

Семья очаровала новым фотосетом сразу с сыном и дочерью.
Экс-герой проекта "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария, впервые после появления дочери показал сразу двух своих детей.
В своем фотоблоге супруга знаменитости Лиза Чичуа опубликовала нежные фото в полном семейном составе. Так, на изображении она предстает с возлюбленным и двумя детьми. Но если лицо старшего сына Георгия пара уже не скрывает, то маленькую Нину они пока оставляют вне публичности. Малышка спала на плече папы, а подросший мальчик поразвлекался с родителями.
Для домашнего фотосета Лиза выбрала джинсы и худи, а Иракли – футболку, дополненную свитером, и джинсы. Так же Георгий предстает в джинсах и свитшоте, а маленькую Нину супруги одели в человечек и шапочку.
В комментариях поклонники оставили немало эмоджи в форме сердечек и засыпали звездную семью комплиментами. Кроме того, свои теплые слова написали звезды украинского шоу-бизнеса.
- "Вы прекрасные! Счастье вам!" – Марина Узелкова
- Невероятные. Счастья вам
- Очень красивая семья. Счастья вам!
- Я люблю вашу семью, будьте всегда здоровы и счастливы
Напомним, недавно Иракли Макацария показал своих свекровей на прогулке со старейшим внуком в Грузии.
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