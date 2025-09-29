Экс-"Холостяк" Иракли Макацария очаровал фото с двухлетним сыном, похожим на маму как две капли воды

Иракли Макацария / © instagram.com/maqatsa

Экс-герой романтического реалити "Холостяк" Иракли Макацария порадовал подписчиков новым семейным кадром.

В своем Instagram он поделился трогательным фото, на котором держит на руках своего двухлетнего первенца Георгия. На снимке Иракли нежно улыбается и смотрит на маленького сыночка. Оба выглядят очень счастливыми и довольными. Георгий одет в полностью нежную бежевую одежду, а Иракли в свою очередь выбрал более практичный, но не менее модный наряд — черные брюки и белую кофту с принтом.

"МаКаца старший/младший", — шутливо подписал фотографию счастливый папа.

Иракли Макацария с сыном / © instagram.com/maqatsa

Поклонники засыпали отца с сыном комплиментами. Фанаты отметили, что мальчик после новой, чуть более короткой прически еще больше похож на свою 23-летнюю маму Лизу:

Такой уже взрослый… Копия мамы!

Желаю ребенку счастья! Очень похож на Лизу. Берегите друг друга

Невероятно красивый сыночек!

Напомним, недавно Иракли Макацария показал фото с крестин 7-месячной дочери. Звезда поделился трогательными кадрами с таинства и рассказал об особом дне в жизни семьи.