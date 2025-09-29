- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 644
- Время на прочтение
- 1 мин
Экс-"Холостяк" Иракли Макацария очаровал фото с двухлетним сыном, похожим на маму как две капли воды
Знаменитость похвастался их с сыночком стильным нарядом.
Экс-герой романтического реалити "Холостяк" Иракли Макацария порадовал подписчиков новым семейным кадром.
В своем Instagram он поделился трогательным фото, на котором держит на руках своего двухлетнего первенца Георгия. На снимке Иракли нежно улыбается и смотрит на маленького сыночка. Оба выглядят очень счастливыми и довольными. Георгий одет в полностью нежную бежевую одежду, а Иракли в свою очередь выбрал более практичный, но не менее модный наряд — черные брюки и белую кофту с принтом.
"МаКаца старший/младший", — шутливо подписал фотографию счастливый папа.
Поклонники засыпали отца с сыном комплиментами. Фанаты отметили, что мальчик после новой, чуть более короткой прически еще больше похож на свою 23-летнюю маму Лизу:
Такой уже взрослый… Копия мамы!
Желаю ребенку счастья! Очень похож на Лизу. Берегите друг друга
Невероятно красивый сыночек!
Напомним, недавно Иракли Макацария показал фото с крестин 7-месячной дочери. Звезда поделился трогательными кадрами с таинства и рассказал об особом дне в жизни семьи.