Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
150
Время на прочтение
1 мин

Экс-"Холостяк" Иракли Макацария роскошным сюрпризом поздравил жену с годовщиной отношений

Пара уже пять лет в отношениях. За это время они успели сыграть свадьбу и стать родителями двух детей.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Иракли Макацария с женой

Иракли Макацария с женой / © instagram.com/lizachichuaa

В семье экс-героя романтического реалити "Холостяк" Иракли Макацария особенный праздник.

Грузинский бизнесмен и его возлюбленная Лиза празднуют годовщину отношений. Пара уже как пять лет вместе. По случаю особенной даты Иракли Макацария сделал возлюбленной роскошный сюрприз. Грузинский бизнесмен порадовал избранницу огромным букетом красных роз. Цветов было настолько много, что они не помещались в руках.

"Люблю тебя навеки", - обратился к жене Иракли и добавил в подпись немало смайликов в виде красных сердец.

Иракли Макацария / © instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария / © instagram.com/maqatsa

Лиза отреагировала на поздравления мужа. Она опубликовала его фото, где он держит в руках букет роз, и отметила, что они уже пять лет вместе.

Иракли Макацария / © instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария / © instagram.com/maqatsa

В общем, Иракли Макацария и Лиза уже пять лет находятся в отношениях. Пара сыграла свадьбу 23 июля 2022 года в Грузии. Уже в июне 2023-го у влюбленных родился первенец Георгий, а уже в январе 202го они стали родителями дочери Нины.

