Экс-"Холостяк" Иракли Макацария роскошным сюрпризом поздравил жену с годовщиной отношений

В семье экс-героя романтического реалити "Холостяк" Иракли Макацария особенный праздник.

Грузинский бизнесмен и его возлюбленная Лиза празднуют годовщину отношений. Пара уже как пять лет вместе. По случаю особенной даты Иракли Макацария сделал возлюбленной роскошный сюрприз. Грузинский бизнесмен порадовал избранницу огромным букетом красных роз. Цветов было настолько много, что они не помещались в руках.

"Люблю тебя навеки", - обратился к жене Иракли и добавил в подпись немало смайликов в виде красных сердец.

Лиза отреагировала на поздравления мужа. Она опубликовала его фото, где он держит в руках букет роз, и отметила, что они уже пять лет вместе.

В общем, Иракли Макацария и Лиза уже пять лет находятся в отношениях. Пара сыграла свадьбу 23 июля 2022 года в Грузии. Уже в июне 2023-го у влюбленных родился первенец Георгий, а уже в январе 202го они стали родителями дочери Нины.

