Экс-"Холостяк" Иракли Макацария сообщил о третьей беременности жены и рассекретил пол малыша

Иракли Макацария с женой / © instagram.com/lizachichuaa

Экс-герой романтического реалити "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария сообщил о предстоящем пополнении в семье.

Оказывается, знаменитость вскоре станет многодетным отцом. Жена Иракли - Лиза Чичуа - беременна в третий раз. Радостной новостью супруги поделились в Instagram. Влюбленные опубликовали довольно красноречивый ролик, на котором, кстати, у избранницы бизнесмена уже виднелся округлый животик.

Так, семья Макацария уже знает пол будущего малыша, поэтому решила не скрывать это. На видео парочка устроила гендер-пати. Влюбленные позировали на фоне стены из белых воздушных шариков и надписи "baby". Рядом с ними был сыночек. Семейство вместе нажало на рычаг, а из-за стены начал развеиваться дым розового цвета. Итак, у супругов родится дочь.

Влюбленные особо не подписывали ролик. Они лишь коротко добавили, что вскоре станут родителями третьего ребенка.

Отметим, Иракли Макацария и Лиза Чичуа сыграли свадьбу 23 июля 2022 года. Уже в июне 2023-го у влюбленных родился первенец Георгий. В январе этого года на свет появилась дочь пары Нина.

