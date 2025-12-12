- Дата публикации
Экс-"Холостяк" Иракли Макацария сообщил о третьей беременности жены и рассекретил пол малыша
Бизнесмен вскоре станет многодетным отцом.
Экс-герой романтического реалити "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария сообщил о предстоящем пополнении в семье.
Оказывается, знаменитость вскоре станет многодетным отцом. Жена Иракли - Лиза Чичуа - беременна в третий раз. Радостной новостью супруги поделились в Instagram. Влюбленные опубликовали довольно красноречивый ролик, на котором, кстати, у избранницы бизнесмена уже виднелся округлый животик.
Так, семья Макацария уже знает пол будущего малыша, поэтому решила не скрывать это. На видео парочка устроила гендер-пати. Влюбленные позировали на фоне стены из белых воздушных шариков и надписи "baby". Рядом с ними был сыночек. Семейство вместе нажало на рычаг, а из-за стены начал развеиваться дым розового цвета. Итак, у супругов родится дочь.
Влюбленные особо не подписывали ролик. Они лишь коротко добавили, что вскоре станут родителями третьего ребенка.
Отметим, Иракли Макацария и Лиза Чичуа сыграли свадьбу 23 июля 2022 года. Уже в июне 2023-го у влюбленных родился первенец Георгий. В январе этого года на свет появилась дочь пары Нина.
