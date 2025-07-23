Экс-"Холостяк" Макацария в третью годовщину брака показал, какой была его сказочная свадьба и венчание

Иракли Макацария с женой Лизой / © instagram.com/maqatsa

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Экс-герой проекта "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария сообщил об особом празднике в семье.

Сегодня, 23 июля, его браку с Лизой Чичуа исполняется три года. Бизнесмен в фотоблоге погрузился в ностальгию и поделился несколькими фото с их роскошной свадьбы в Грузии. На фотосессии молодожены предстали в объятиях, нежно глядя друг на друга. Для особого дня младшая на 17 лет жена Макацарии выбрала пышное белое платье и фату, а жених — классический мужской костюм, который дополнил бабочкой.

Иракли Макацария с женой Лизой / © instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария с женой Лизой / © instagram.com/maqatsa

Жена Иракли Макацария / © instagram.com/maqatsa

Во время праздника гости имели возможность увидеть первый танец новоиспеченных супругов и полюбоваться вечерними фейерверками.

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Иракли Макацария с женой Лизой / © instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария с женой Лизой / © instagram.com/maqatsa

Кроме того, в тот же день свадьбы возлюбленные обвенчались. Иракли показал фото, как в кругу семьи они провели обряд и соединили свои судьбы навсегда. К слову, сейчас супруги воспитывают уже двоих детей — сына и дочь.

Иракли Макацария с женой Лизой и семьей / © instagram.com/maqatsa

"Три прекрасных года", — растрогал Иракли подписью.

Напомним, недавно звезда "Поймать Кайдаша" Антонина Хижняк заговорила о новых отношениях и как ее избранник реагирует на ее сына от предыдущего брака.