- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 1228
- Время на прочтение
- 1 мин
Экс-"Холостяк" Макацария в третью годовщину брака показал, какой была его сказочная свадьба и венчание
Семья для грузинского бизнесмена — настоящая гордость.
Экс-герой проекта "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария сообщил об особом празднике в семье.
Сегодня, 23 июля, его браку с Лизой Чичуа исполняется три года. Бизнесмен в фотоблоге погрузился в ностальгию и поделился несколькими фото с их роскошной свадьбы в Грузии. На фотосессии молодожены предстали в объятиях, нежно глядя друг на друга. Для особого дня младшая на 17 лет жена Макацарии выбрала пышное белое платье и фату, а жених — классический мужской костюм, который дополнил бабочкой.
Во время праздника гости имели возможность увидеть первый танец новоиспеченных супругов и полюбоваться вечерними фейерверками.
Кроме того, в тот же день свадьбы возлюбленные обвенчались. Иракли показал фото, как в кругу семьи они провели обряд и соединили свои судьбы навсегда. К слову, сейчас супруги воспитывают уже двоих детей — сына и дочь.
"Три прекрасных года", — растрогал Иракли подписью.
Напомним, недавно звезда "Поймать Кайдаша" Антонина Хижняк заговорила о новых отношениях и как ее избранник реагирует на ее сына от предыдущего брака.