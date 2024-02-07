Экс-"Холостяк" Макс Михайлюк во второй раз стал отцом и показал новорожденного сына

Экс-герой романтического реалити "Холостяк", пилот Макс Михайлюк во второй раз стал отцом.

Жена Михайлюка, украинская модель Дарья Хлистун родила любимому сына. Малыш появился на свет 6 февраля. Правда, где именно рожала избранница Михайлюка, она уточнять не стала. Впрочем, в последние полгода Хлистун постила фотографии и видео из канадской провинции Онтарио. Так что, вероятно, сын супругов родился именно там.

Макс Михайлюк и Дарья Хлистун во второй раз стали родителями / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Радостным известием новоиспеченные родители рассказали на своих страницах в Instagram. В сторис своего фотоблога Хлистун разместила короткое видео, в котором показалась в роддоме. Молодая мама в ролике не сдержала слез.

Макс Михайлюк и Дарья Хлистун во второй раз стали родителями / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Следующим кадром Дарья показала, как их с Михайлюком старшая дочь знакомилась с новорожденным братиком:

"Знакомство с братом. Вместо того чтобы спать, я любуюсь этим видео и маленьким человеком, которого я носила под сердцем 9 месяцев", — подписала трогательное видео Дарья.

Макс Михайлюк и Дарья Хлистун во второй раз стали родителями / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Макс Михайлюк и Дарья Хлистун во второй раз стали родителями / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Макс Михайлюк и Дарья Хлистун во второй раз стали родителями / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Макс Михайлюк и Дарья Хлистун во второй раз стали родителями / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Отметим, что Макс Михайлюк и Дарья Хлыстун поженились в феврале 2021 года. У супругов есть общая дочь, трехлетняя Ариана.

Напомним, недавно стало известно, что герой первого сезона шоу "Холостяк", хореограф Максим Чмерковский тоже готовится к пополнению в семье. Жена Чмерковского забеременела в третий раз через четыре месяца после вторых родов.

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