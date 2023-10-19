Экс-"Холостяк" Макс Михайлюк во второй раз станет отцом и показал беременную жену

Экс-герой реалити "Холостяк", профессиональный пилот Макс Михайлюк вместе с женой, моделью Дашей Хлистун сообщили поклонникам радостную новость.

Так, влюбленные во второй раз станут родителями. Известием пара поделилась на своих страницах в Instagram. Макс и Даша разместили фотографии, на которых смотрят в камеру, улыбаясь, а в руках Хлистун держит положительный тест на беременность.

"Чудеса требуют немного времени", – подписал фотографию счастливый Макс и сопроводил хештегом ребенок в пути.

Макс Михайлюк и Даша Хлистун во второй раз станут родителями / Фото: instagram.com/flymax305

Отметим, что главный герой 10-го сезона шоу "Холостяк" Макс Михайлюк и звезда модельного бизнеса Даша Хлистун начали встречаться несколько лет назад. 27 апреля 2021 года у влюбленных родилась дочь Ариана. 8 июля 2021 года влюбленные поженились, церемония состоялась в ЗАГСе в городе Борисполь.

Макс Михайлюк и Даша Хлистун / Фото: Instagram Макса Михайлюка

Макс Михайлюк с женой и дочерью / Фото: Instagram Макса Михайлюка

Макс Михайлюк с женой и дочерью / Фото: Instagram Макса Михайлюка

Напомним, что недавно во второй раз стала мамой победительница первого сезона "Холостяк" Александра Шульгина. Саша родила дочь в США и рассекретила ее экзотическое имя.

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