Экс-"Холостяк" Терен показал свое последнее фото перед тем, как получил тяжелое ранение на войне

Александр Терен / © instagram.com/tsvit_terenu

Главный герой 13-го сезона шоу "Холостяк", ветеран войны Александр "Терен" Будько показал сделанное им последнее фото перед тем, как он получил тяжелое ранение.

Терен защищал страну от российских оккупантов. В августе 2022 года Александр получил тяжелое ранение, в результате которого потерял обе нижние конечности. В своем Instagram экс-"Холостяк" показал последнее фото, которое было сделано им перед ужасными событиями. На снимке виднеется флаг Украины. Терен говорит, что тогда неизвестные развесили по всей улице села сине-желтые ленты, чтобы выразить свою позицию и показать нежелание прихода РФ. Александру тогда это показало, как важно бороться и выстоять.

"Это последние мои фото перед ранением. С места дислокации. Кто-то за ночь развесил по всей улице села ленты, которые утром меня вдохновили и закрепили смысл борьбы", - поделился Терен.

Пост Александра Терена / © instagram.com/tsvit_terenu

Александр говорит, что флаг - это один из важнейших символов Украины. Особенно это ощущается во время войны, когда приходится на поле боя бороться за право его существования. Поэтому, по словам Терена, флаг нужно ценить и уважать, ведь за него платится высокая цена.

"Мы всегда ищем символизм в чем-то, однако здесь его не нужно искать. У нас уже есть мощный символ нашего государства - флаг, который больше всего был выкопан в крови за возможность его существования. Цените и уважайте этот символ", - подчеркнул Александр.

Напомним, 23 августа в Украине празднуют День Государственного флага. Знаменитости уже активно поздравляют украинцев с особенной датой.