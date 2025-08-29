Экс-"Холостяк" Терен раскрыл подробности сотрудничества с Сарой Джессикой Паркер: "Не строю себе кумиров"

Александр Терен и Сара Джессика Паркер

Главный герой 13-го сезона шоу "Холостяк", ветеран войны Александр "Терен" Будько раскрыл подробности сотрудничества с американской актрисой Сарой Джессикой Паркер.

Терен снимался в документальном фильме Front Row ("Первый ряд"), продюсером которого была звезда Голливуда. В ленте рассказывается история украинских танцовщиков, которые в эмиграции строят новую балетную труппу. Они знакомятся с Александром, и между ними завязывается дружба. Так ветеран войны присоединился к балетной труппе. Терен говорит в проекте "ЖВЛ представляє", что съемки дались ему легко.

"Съемки были несложными, это же документалка. Мы снимали просто все, что происходило: мои репетиции, какие-то прогулки, еще какие-то интерактивы", — говорит ветеран войны.

Александр Терен / © instagram.com/tsvit_terenu

Также Терен высказался и о сотрудничестве с Сарой Джессикой Паркер. По его словам, он не испытывал каких-то переживаний. Также Терен отметил, что ему было приятно, что люди с такой медийностью показывают миру, что происходит в Украине.

"На самом деле я не строю себе каких-то кумиров. Для меня абсолютно все люди равны: или это Сара Джессика Паркер, или это просто Илья, который пригласил меня в кино. Это две личности — совершенно разные и абсолютно равные в жизни. Конечно, это приятно. Приятно представлять Украину на международных фестивалях. Приятно, что с такой точки зрения и такие люди доносят массам о нашей войне с врагом. Поэтому это для меня было более приятно, чем просто стоять с Сарой Джессикой Паркер", — комментирует ветеран войны.

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Напомним, недавно Терен показал свое последнее фото, которое было сделано перед тем, как он получил серьезное ранение на войне. Александр рассказал о символизме фотографии.