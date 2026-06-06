Экс-избранник Ирины Билык честно признался, почему не женился на ней за восемь лет романа

Ирина Билык и Юрий Никитин

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Украинский продюсер Юрий Никитин откровенно рассказал, почему за восемь лет отношений не повел под венец певицу Ирину Билык, с которой в свое время был одной из самых обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса.

Как известно, несмотря на серьезный роман и большие ожидания поклонников, возлюбленные так и не узаконили свои отношения. Как признался Никитин, в молодости он просто не понимал, зачем нужен официальный брак, особенно если у пары нет общих детей. По словам Никитина, он всегда воспринимал штамп в паспорте скорее как инструмент для решения юридических и бытовых вопросов, а не как подтверждение чувств между людьми.

«Для меня официальное бракосочетание — тогда это было что-то такое странное. Я не понимал, зачем, когда нет детей. Когда есть дети — понятно. А когда нет детей — на что оно влияет? Я не понимал, что решает штамп в паспорте, кроме каких-то бытовых моментов. Если нет таких споров, то зачем жениться?» — объяснил продюсер в интервью Славе Демину.

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Ирина Билык и Юрий Никитин / © instagram.com/yuriynikitin

На формирование его взглядов повлиял и личный опыт семьи. Продюсер вспоминает, что видел, как его сестры выходили замуж, а впоследствии довольно быстро разводились. Именно поэтому он скептически относился к самому институту брака.

Кроме того, в тот период жизни Никитин был полностью погружен в карьеру. После гастролей по странам бывшего Советского Союза он вернулся в Украину с амбициозными планами покорить музыкальную индустрию, поэтому о создании семьи почти не думал.

«Какая в 20 лет семейная идиллия? Я — рок-музыкант, который объехал весь Советский Союз и приехал строить карьеру. Какая семья? Какой семейный уют? У нас были разговоры о детях… Но не так, что она говорила, что хочет ребенка, а я запрещаю. Это были не об этом разговоры, а просто гипотетически» — отметил продюсер.

Отметим, роман Юрия Никитина и Ирины Билык длился восемь лет и закончился в 1998 году. Несмотря на разрыв, бывшим возлюбленным удалось сохранить теплые профессиональные и дружеские отношения. Более того, продюсер стал крестным отцом старшего сына певицы Глеба Оверчука и сейчас помогает ему творческими советами при необходимости.

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Напомним, недавно Юрий Никитин назвал причину своего пребывания за границей во время войны. Звезда признался, когда наведается в Украину.

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