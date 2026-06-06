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Экс-избранник Ирины Билык честно признался, почему не женился на ней за восемь лет романа
Продюсер Никитин объяснил, что его тогда останавливало.
Украинский продюсер Юрий Никитин откровенно рассказал, почему за восемь лет отношений не повел под венец певицу Ирину Билык, с которой в свое время был одной из самых обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса.
Как известно, несмотря на серьезный роман и большие ожидания поклонников, возлюбленные так и не узаконили свои отношения. Как признался Никитин, в молодости он просто не понимал, зачем нужен официальный брак, особенно если у пары нет общих детей. По словам Никитина, он всегда воспринимал штамп в паспорте скорее как инструмент для решения юридических и бытовых вопросов, а не как подтверждение чувств между людьми.
«Для меня официальное бракосочетание — тогда это было что-то такое странное. Я не понимал, зачем, когда нет детей. Когда есть дети — понятно. А когда нет детей — на что оно влияет? Я не понимал, что решает штамп в паспорте, кроме каких-то бытовых моментов. Если нет таких споров, то зачем жениться?» — объяснил продюсер в интервью Славе Демину.
На формирование его взглядов повлиял и личный опыт семьи. Продюсер вспоминает, что видел, как его сестры выходили замуж, а впоследствии довольно быстро разводились. Именно поэтому он скептически относился к самому институту брака.
Кроме того, в тот период жизни Никитин был полностью погружен в карьеру. После гастролей по странам бывшего Советского Союза он вернулся в Украину с амбициозными планами покорить музыкальную индустрию, поэтому о создании семьи почти не думал.
«Какая в 20 лет семейная идиллия? Я — рок-музыкант, который объехал весь Советский Союз и приехал строить карьеру. Какая семья? Какой семейный уют? У нас были разговоры о детях… Но не так, что она говорила, что хочет ребенка, а я запрещаю. Это были не об этом разговоры, а просто гипотетически» — отметил продюсер.
Отметим, роман Юрия Никитина и Ирины Билык длился восемь лет и закончился в 1998 году. Несмотря на разрыв, бывшим возлюбленным удалось сохранить теплые профессиональные и дружеские отношения. Более того, продюсер стал крестным отцом старшего сына певицы Глеба Оверчука и сейчас помогает ему творческими советами при необходимости.
Напомним, недавно Юрий Никитин назвал причину своего пребывания за границей во время войны. Звезда признался, когда наведается в Украину.