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Экс-избранник Златы Огневич Андрей Задворный впервые показал лицо возлюбленной, младше его на 15 лет

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
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Экс-избранник Златы Огневич Андрей Задворный впервые показал лицо возлюбленной, младше его на 15 лет

Новая избранница Задворного тоже показала их общие фото из отпуска / Фото: instagram.com/julia_poliak

Бизнесмен встречается с моделью из Черновцов.

Победитель романтического реалити "Холостячка-2" со Златой Огневич, бизнесмен Андрей Задворный перестал скрывать лицо своей возлюбленной.

Так, в День святого Валентина, 14 февраля, Задворный на странице в Instagram впервые опубликовал фотографии вместе с новой девушкой. Сердце Андрея пленила модель родом из Черновицкой области, из города Сторожинец, Юлия Поляк. Девушке 19 лет и она младше своего знаменитого бойфренда на 15 лет.

На фото, которыми поделился Задворный, влюбленные нежно прижались друг к другу и улыбаются. "Любите, занимайтесь любовью, оно того стоит", — написал под кадром бизнесмен. В свою очередь, Юлия прокомментировала сообщение: "Люблю", на что Андрей ответил взаимностью: "И я тебя".

Андрей Задворный с новой девушкой / © instagram.com/zadvornyi_andrii
Андрей Задворный с новой девушкой / Фото: instagram.com/zadvornyi_andrii

Также Задворный поделился, что эти фотографии были сделаны во время недавнего отдыха влюбленных на горнолыжном курорте Драгобрат в Карпатах.

Андрей Задворный с новой девушкой / © instagram.com/zadvornyi_andrii
Андрей Задворный с новой девушкой / Фото: instagram.com/zadvornyi_andrii
Новая избранница Задворного тоже показала их общие фото из отпуска / © instagram.com/julia_poliak
Новая избранница Задворного тоже показала их общие фото из отпуска / Фото: instagram.com/julia_poliak

Отметим, что впервые о новых отношениях Андрей Здаворный рассказал в середине декабря прошлого года. Тогда он обнародовал общий снимок с новой избранницей, но не показал ее лица.

Напомним, что в финале проекта "Холостячка-2" Злата Огневич выбрала бизнесмена Андрея Задворного. Однако после реалити они были вместе всего полтора месяца. Инициатором разрыва отношений стал Задворный. Как позже признавалась Огневич, она очень болезненно переживала этот разрыв.

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Дата публикации
Просмотры
1524
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