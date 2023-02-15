Экс-избранник Златы Огневич Андрей Задворный впервые показал лицо возлюбленной, младше его на 15 лет

Победитель романтического реалити "Холостячка-2" со Златой Огневич, бизнесмен Андрей Задворный перестал скрывать лицо своей возлюбленной.

Так, в День святого Валентина, 14 февраля, Задворный на странице в Instagram впервые опубликовал фотографии вместе с новой девушкой. Сердце Андрея пленила модель родом из Черновицкой области, из города Сторожинец, Юлия Поляк. Девушке 19 лет и она младше своего знаменитого бойфренда на 15 лет.

На фото, которыми поделился Задворный, влюбленные нежно прижались друг к другу и улыбаются. "Любите, занимайтесь любовью, оно того стоит", — написал под кадром бизнесмен. В свою очередь, Юлия прокомментировала сообщение: "Люблю", на что Андрей ответил взаимностью: "И я тебя".

Андрей Задворный с новой девушкой / Фото: instagram.com/zadvornyi_andrii

Также Задворный поделился, что эти фотографии были сделаны во время недавнего отдыха влюбленных на горнолыжном курорте Драгобрат в Карпатах.

Андрей Задворный с новой девушкой / Фото: instagram.com/zadvornyi_andrii

Новая избранница Задворного тоже показала их общие фото из отпуска / Фото: instagram.com/julia_poliak

Отметим, что впервые о новых отношениях Андрей Здаворный рассказал в середине декабря прошлого года. Тогда он обнародовал общий снимок с новой избранницей, но не показал ее лица.

Напомним, что в финале проекта "Холостячка-2" Злата Огневич выбрала бизнесмена Андрея Задворного. Однако после реалити они были вместе всего полтора месяца. Инициатором разрыва отношений стал Задворный. Как позже признавалась Огневич, она очень болезненно переживала этот разрыв.

Читайте также: