Экс-избранница Цимбалюка на фоне слухов об их тайном романе с юмором обратилась к "Холостяку"

Сегодня, 16 декабря, актер Тарас Цимбалюк празднует день рождения.

Звезде исполняется 36 лет. По этому случаю друзья и коллеги вспоминают самые яркие моменты с ним, делятся забавным контентом и поздравляют еще с самого утра. И неожиданно к поздравлениям присоединилась и бывшая девушка актера — дизайнер и бизнесвумен Светлана Готочкина.

Экс-избранница Цимбалюка опубликовала в фотоблоге совместное фото с ним, где они счастливы идут и обнимаются. К тому же Светлана оставила интересную подпись. Во время обращения к имениннику она решила одновременно поздравить его с праздником и расставить точки над «і» в слухах об их отношениях. Так, бизнесвумен публично поблагодарила Тараса за возможность строить личную жизнь отдельно и назвала его «другом».

«С днем рождения, друг. Спасибо тебе огромное, что не пишешь весь этот год и даешь спокойно ходить на свидания», — забавно отметила Готочкина, а актер сделал репост сториз.

К слову, сейчас Тарас Цимбалюк является главным героем нового сезона «Холостяка». Но это не останавливает волну слухов о его якобы тайном романе с бывшей девушкой Светланой Готочкиной. И все потому, что актер довольно часто поддерживает бизнес дизайнера и ходит на ее модные показы. Но в октябре этого года бизнесвумен уверяла, что ее сердце пока свободно.