Экс-избранница Цымбалюка высказалась о его участии в "Холостяке" и их разрыве: "Не верьте"

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / © instagram.com/got.sveta

Реклама

Бывшая девушка актера Тараса Цымбалюка откровенно высказалась о новом сезоне «Холостяка» с его участием.

В своем фотоблоге 38-летняя бизнесвумен Светлана Готочкина рассказала, что сейчас ее ничего не связывает с бывшим и тему личной жизни она бы предпочла держать подальше от публики. И все же намекнула, что информация в Сети и на ТВ не всегда является правдивой, чтобы ей доверять. Такое громкое заявление бывшая Цымбалюка сделала после того, как он на романтическом шоу рассказал, что они якобы разошлись из-за дистанции и недоразумений.

«Никогда не обсуждала личную жизнь публично и сейчас не буду. Могу сказать только одно: не верьте всему, что пишут в интернете и показывают по телевизору. Не все, что показывают на экранах, касается реальности. Реальность всегда глубже, чем заголовки. И прекратите мне сбрасывать кринжовые видео и статьи. Мне это неинтересно смотреть», — подчеркнула Светлана.

Реклама

Светлана Готочкина / © instagram.com/got.sveta

В то же время бизнесвумен поделилась, что в ее личной жизни изменений после расставания с Тарасом не произошло. В частности, сейчас она до сих пор находится в статусе холостячки и верит в лучшее будущее.

«Нет, парня нет. Если быть с вами искренней, то я давно готова к семье и детям, но пока я не встретила того человека, которому смогла бы доверить свою жизнь. И что касается детей, буквально еще несколько лет назад я хотела троих деток, но сейчас это желание ушло. Но это не точно. Я знаю, что всему свое время и все, что суждено мне, все случится обязательно», — добавила Готочкина.

Светлана Готочкина / © instagram.com/got.sveta

Напомним, недавно певица Кэти Перри спустя четыре месяца после расставания с актером Орландо Блумом показалась с новым бойфрендом — политиком Джастином Трюдо. Парочка официально заявила о романе своим первым публичным выходом.