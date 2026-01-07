Экс-избранница Wellboy напугала серьезным диагнозом: певец публично поддержал бывшую

Wellboy и Яна Савченко / © instagram.com/a.wellboy

Украинский певец Антон Вельбой, более известный как Wellboy, рассказал о болезни своей бывшей избранницы, стилиста Яны Савченко.

Как оказалось, девушка уже длительное время находится под наблюдением врачей. У себя в Instagram она опубликовала собственное фото с больничной койки, которое сделала с катетером в руке. В посте Савченко сообщила, что сейчас активно борется с раком, и призналась, что нуждается в финансовой помощи. И добавила, что при надлежащем лечении у нее есть высокие шансы на выздоровление.

«Этот текст дался мне сложно — я писала его почти месяц, потому что не могла решиться. Мне диагностировали Т-лимфобластную лимфому, простыми словами — рак. Такое может случиться с каждым. Сейчас я смирилась и делаю все, что от меня зависит. Лечение возможно только химиотерапией. Одну неделю я провожу в больнице на капельницах, несколько недель — дома на восстановлении. За декабрь я уже прошла первый блок, впереди еще четыре-пять. В целом лечение продлится около шести месяцев. Из хороших новостей — шансы на полное выздоровление высокие», — поделилась Яна.

Wellboy о болезни Яны Савченко / © instagram.com/a.wellboy

Неравнодушным оказался звездный экс-бойфренд Wellboy. Он поделился постом Яны и призвал помочь ей финансово. В свою очередь, стилист пообещала все средства, которые не понадобятся, потратить на сборы тех, кто в этом нуждается.

Отметим, Wellboy и Яна Савченко начали встречаться в 2022 году, но уже в 2025 году стало известно об их разрыве. До того певец не скрывал, что «не был лучшим в отношениях» и страдал от вредных зависимостей.

Напомним, недавно звезда «Лиги смеха» Тарас Стадницкий заговорил о своих проблемах с сердцем. Это стало причиной его исключения с воинского учета.