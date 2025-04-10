Экс-коллега Зеленского по "Лиге смеха" ответил на упреки о развитии бизнеса жены в Крыму

Андрей Чивурин с женой

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Редактор "Лиги смеха" и КВН, капитан команды КВН "ХАИ" и сценарист Андрей Чивурин прокомментировал слухи о бизнесе жены Ларисы в Крыму.

Супруги уже более 30 лет вместе. Незадолго до войны Лариса Чивурина была финансовым директором в строительно-девелоперской компании. При этом в 2019 году появились слухи о якобы инвестировании ею средств в туристический бизнес в аннексированном Крыму через оффшорные компании, что противоречит санкциям от 2014 года. В частности, речь идет о пансионате "Севастополь".

В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" Андрей отрицает причастность супруги к чему-либо в Крыму. Он объясняет, что такой санаторий действительно строила компания, где работает Лариса. Но после начала войны оккупанты незаконно захватили его себе. Поэтому застройщики отошли от объекта и больше не занимаются им.

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Андрей Чивурин с женой

"Ничего из этого правды нет. Вот и все. Я имею в виду, что строительная компания, в которой работает моя жена — она не основатель этой компании. Конечно, как и у многих строительных компаний, есть свои объекты и были объекты по всей территории Украины. Таким и был объект, расположенный в Крыму. Он был и есть. Его уже национализировали. Они его потеряли. Как и все украинцы, выехавшие из Крыма, у них забрали жилье и так далее. Точно так же и у них забрали этот санаторий. Пляски вокруг него — это просто ни о чем", — объяснил сценарист.

Как сложилась судьба этого санатория, сейчас супруги не знают. Редактор "Лиги смеха" отмечает, что вместе с женой избегал поездок в Крым после его аннексии.

"Не знаю. И она не знает. Ни она, ни я никогда не были с 2014 года в Крыму. Никогда она там ничего не получала. Мне вообще, когда до этого доходит, очень обидно, что это работает в сторону нормальных украинцев, которые живут и работают. Ибо тот, кто провоцирует эти сплетни, это контора с руснявыми корнями. Но живем дальше", — добавил Чивурин.

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