Экс-лидер Pink Floyd Уотерс опозорился выступлением в форме офицера СС в Берлине: полиция начала расследование

Основатель и экс-участник группы Pink Floyd Роджер Уотерс оказался в эпицентре антисемитского скандала.

Музыкант опозорился во время своего выступления в Берлине. Уотерс вышел на сцену в костюме, напоминающем форму нацистского офицера — длинном кожаном плаще с красной повязкой на руке, а также изображением двух молотков, напоминавших свастику. К тому же Уотрес взял в руки бутафорский автомат и начал стрелять в воздух.

Здесь есть видеозаписи Roger Waters dressed in facist SS Nazi garb, shooting machine gun at the show: pic.twitter.com/J3Nkz17Dme — Ari Ingel (@OGAride) May 25, 2023

Такое появление музыканта вызвало настоящий скандал, ведь в Германии все проявления поддержки нацистского режима и подстрекательство настроений в обществе. Немецкая полиция возбудила уголовное дело против музыканта из-за нарушения действующего законодательства.

Roger Waters also came out dressed в facist SS style garb, and pretended to fire a rifle. Изображение делает это в Германии. Horrific. pic.twitter.com/u65I3Y1azX — Ari Ingel (@OGAride) May 24, 2023

"Контекст одежды, который одел Вотерс, может одобрять, прославлять или оправдывать насильственное и своевольное правление нацистского режима способом, нарушающим достоинство жертв и тем самым нарушающим общественное спокойствие. После завершения следствия дело будет передано в прокуратуру Берлина для правовой оценки", — сообщил шеф полиции Берлина, пишет Jewish News.

Более того, одной проделкой Уотерс не обошелся. Во время своего выступления сравнил смерть палестинской журналистки "Аль-Джазиры" Ширин Абу Акле со смертью Анны Франк, еврейки, ведущей дневники и погибшей в нацистском лагере смерти Бельзен. Эти слова изрядно возмутили израильское руководство, поэтому представители МИД страны выступили с заявлением.

"Доброе утро всем, кроме Роджера Уотерса, который провел вечер в Берлине (так, Берлине), оскверняя память Анны Франк и шести миллионов евреев, убитых во время Холокоста", — написали в Twitter.

Достойно бегущего до одного только Рогера Воды, которые спровоцируют достопримечательности в Берлине (Yes Berlin), уничтожающие память от Anne Frank и шесть миллионов драконов убитых в Holocaust. pic.twitter.com/4tcrV6f8mt — Israel ישראל (@Israel) May 24, 2023

Напомним, что экс-лидер группы Pink Floyd уже показал себя как пылкий поклонник российского режима. В начале войны Уотерс написал открытое письмо первой леди Елене Зеленской, в котором призвал Украину уйти от оружия и пойти на уступки с оккупантами. Войну в нашей стране музыкант назвал "гражданской".

Ранее Уотерс также оскандалился заявлениями о том, что Россия "имеет право на Севастополь" и поддержал аннексию Крыма.

Читайте также: