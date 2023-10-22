Экс-любовница Дэвида Бекхэма рассказала, как он изменил Виктории с моделью: "Она лежала на кровати"

Бывшая любовница экс-футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма Ребекка Лус рассказала свою версию их романа.

После выхода в свет документального фильма Netflix под названием "Бекхэм", в котором говорится о жизни и карьере спортсмена, затронули тему и его супружеской неверности. Тогда Бекхэм сказал, что ему было больно видеть страдания Виктории, а дизайнер назвала тот период "самым тяжелым в жизни".

Ребекка Лус не стала молчать и заявила, что Бекхэму следует взять ответственность за свои поступки, ведь именно из-за него Бекхэм страдала, пишет DailyMail:

"Вот это "бедный я"... Ему надо взять на себя ответственность. Он может говорить все, что угодно. Я понимаю, что ему нужно сохранить имидж. Но он выставляет себя жертвой, а меня – лжецом, будто все эти истории я придумала. Он намекает, что это именно я заставила Викторию страдать", – сказала Лус.

Экс-любовница Дэвида Бекхэма и Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Она добавила, что об их романе, который был 20 лет назад, люди давно забыли, но этим документальным фильмом "он снова обращает на это внимание, вновь это повлияло на репутацию" Ребекки.

Также женщина рассказала, что она была не единственная, с кем Бекхэм изменял Виктории:

"У меня зазвонил телефон. Это была Виктория, которая не могла связаться с Дэвидом. Я ответила, что не знаю где он, но она попросила его найти и не класть трубку. Я поднялась по лестнице и увидела перед дверью в спальню его телохранителей, сказала, что звонит жена и Дэвид вышел. За его спиной я увидела модель, которая лежала на кровати. Это было так больно, я подумала тогда, что он дурак", – поделилась бывшая любовница Бекхэма.

Ребекка Лус / Фото: Getty Images

Кроме того, Ребекка захотела внести ясность в историю об их романе. Ведь, по словам женщины, в документалке он все выставил так, будто она его соблазнила, а он ни в чем не виноват:

"Он любил изучать испанскую культуру, еду. Помню, как когда-то я вывозила его в багажнике своего автомобиля из отеля, который "заблокировали" журналисты и поклонники. Он хотел посмотреть на Мадрид. Затем у него возникла "мягкая зависимость" ко мне – он пытался держать меня за руку, пока никто не видит. Он выделил меня, заставил чувствовать себя особенной. Сначала это был дружеский флирт, переросший во что-то сексуальное", – поделилась женщина.

Ребекка Лус / Фото: Getty Images

Напомним, в том же документальном фильме, когда Виктория Бекхэм рассказывала о своем "бедном детстве", Дэвид вмешался и попросил ее не врать.

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