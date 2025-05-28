Экс-менеджер нацотбора на "Евровидение-2019" раскрыла правду о провале Maruv: "Не пришли к согласию"

Саша Кольцова, Maruv

Реклама

Бывший менеджер нацотбора на "Евровидение-2019", украинская певица и продюсер Саша Кольцова, известная также как вокалистка группы "Крихітка", рассказала, почему победительница нацотбора Maruv так и не представила Украину на престижном международном конкурсе.

В интервью на YouTube-канале Марички Падалко артистка поделилась: переговоры между Maruv и представителями "Суспільного" длились шесть часов, но компромисса достичь не удалось. По словам Кольцовой, проблема была не в песне, которая была сделана "музыкально хорошо", и не в таланте артистки, а в отсутствии понимания политического контекста и дружбе с врагом.

"Трек с музыкальной точки зрения был сделан хорошо, у нее были высокие шансы, но мы шесть часов провели в переговорах тогда и мы не пришли к согласию. Любое появление украинского артиста на международной арене - это ответственность за свою страну. И она очень сильно не соглашалась с тем, что она не может обниматься с Лазаревым, потому что "он же друг". И мы пытались донести: "Анечка, у нас война. Ты талантливая, но должна понять, что ты сейчас не просто артистка и не можешь позволить себе эту риторику, когда твоя страна воюет, а соотечественники под российскими бомбами", - отметила Саша.

Реклама

Maruv / © instagram.com/maruvofficial

Кольцова добавила, что была готова поддержать Maruv, помочь с публичными месседжами, сделать из нее достойную представительницу страны, но не получила ответного отклика. Продюсер объяснила, что когда артист выходит на международную арену, быть "вне политики" - невозможно.

"Ей было это непонятно, она считала, что ее личные интересы и достижения как артистки должны быть на первом месте. И она не поехала. Если ты готов обниматься с врагом и петь осанну чужому шоу-бизнесу, который инвестирует в танки, которые убивают, - это неправильно. И я тогда выгребла как менеджер. Но я понимаю, что тогда это было правильное решение "Суспільного", - подчеркнула бывшая менеджер нацотбора.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: КОЛЬЦОВА: "Не виходьте ЗАМІЖ ДО 30"! Як ПОЛЮБИТИ КОЛИШНІХ і не втратити нинішніх

Позиция Maruv относительно войны в Украине - что известно

Реклама

До начала полномасштабной войны в Украине Maruv активно строила карьеру в России и не отказывалась от гастролей там, несмотря на критику. После начала вторжения она лишь однажды обратилась к оккупантам с призывом задуматься, а затем игнорировала войну, публикуя фотографии с отдыха и рассказывая о беременности в российских СМИ. Сейчас Maruv живет за границей, выступает преимущественно на корпоративах и продолжает сотрудничество с российскими лейблами и музыкальными платформами.

Напомним, ранее Саша Кольцова рассказала о своем романе. Также певица призналась, как в свое время неожиданно узнала об измене бывшего избранника.