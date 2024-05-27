Экс-министр Нищук впервые за длительное время показал двоих детей от младшей на 18 лет актрисы

Бывший министр культуры Украины, а сейчас гендиректор Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Евгений Нищук крайне редко делится подробностями из личной жизни и почти ничего не рассказывает ни о детях, ни о молодой возлюбленной.

Однако в День Киева экс-министр сделал исключение. В частности, Евгений Нищук поздравил столицу с праздником и порадовал редким фото с сыном и дочерью. Детей знаменитости родила актриса Анастасия Блажчук, которая младше его на 18 лет.

На снимке счастливый отец сидел с пятилетним сыном и двухлетней дочерью на лавочке и мило обнимал их. Тем временем детишки улыбаясь позировали перед камерой.

Евгений Нищук с детьми / Фото: facebook.com/Yevhen.Nyschuk

"С днем любимого города! Города парков и каштанов, города вдохновения и любви, мощного города сильных людей, города, что борется, дает отпор врагу и, несмотря на тревоги и обстрелы, уверенно стоит на холмах Днепра как мудрый древний воин. Потому что здесь — дом! И здесь враг не пройдет! Мы вместе с тобой обязательно выстоим и будем плакать от счастья прямо на Крещатике в день нашей победы. Поздравляю, Киев!" – написал экс-министр.

Отметим, Евгений Нищук не из тех, кто охотно рассказывает о личной жизни и делится семейным контентом. В течение 43 лет он прожил в браке с актрисой Оксаной Батько-Нищук. Она ушла из жизни 7 мая 2016 года. От актрисы у Нищука есть сын Олекса, которому сейчас 29 лет.

Евгений Нищук с детьми / Фото: facebook.com/Yevhen.Nyschuk

В настоящее время экс-министр находится в отношениях с молодой актрисой Анастасией Блажчук. Пара воспитывает двоих детей – сына и дочь. Отношения с актрисой Евгений Нищук вообще не комментирует. Однако известно, что они не женаты.

Анастасия Блажчук / Фото: instagram.com/anna_ievgen

Читайте также: