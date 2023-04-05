Экс-муж-абъюзер Ксении Мишиной во время войны впервые увидел своего 10-летнего сына

Украинская актриса Ксения Мишина откровенно рассказала, что с ней на связь выходил ее первый муж, с которым она была вместе в студенческие времена и от которого у нее есть сын Платон.

В программе ЖВЛ Мишина вспомнила свои непростые отношения с бывшим-абъюзером и как убегала от него на седьмом месяце беременности. Когда Мишина родила, мужчина даже не явился на выписку из роддома и исчез из жизни Ксении и ее сына полностью.

Ксения Мишина с сыном Платоном / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Но настоящим удивлением для актрисы стало то, что во время полномасштабной войны внезапно появился отец ее ребенка. Мол, он осознал свои ошибки и хочет видеться с Платоном. Мишина препятствовать встречам не стала:

"Кто я такая, чтобы не разрешить познакомиться с отцом? Ребенок сам сделал выводы после проведенного вместе времени. Я с Платоном все проговорила, чтобы избежать травм. Но не исключаю, не все сейчас получится проработать и в будущем это может дать о себе знать. Я воспринимаю это как задачу, которую он должен решить в своей жизни”, — рассказала актриса о встречах сына с отцом.

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Ксения Мишина призналась, что отцу не удалось наладить отношения с сыном. Это было в последний раз, когда актриса давала шанс бывшему мужу присутствовать в ее жизни и Платона:

"Мы встречались, но я снова помахала ручкой. Человек не изменился. Скажу так, не закрытый гештальт был больше у меня, чем у сына. Я понимала, что ему нужна я, а не ребенок. Все это плохо влияет на сына, он начинал спрашивать: "А почему так?". Кроме того, новая семья бывшего начала качать какие-то права. Я сказала: нет, это не обо мне", — прокомментировала артистка.

Напомним, недавно Ксения Мишина ошеломила своим феноменальным похудением. За четыре месяца артистке удалось добиться невероятных результатов. Своими новыми формами артистка недавно похвасталась в откровенной фотосессии, где предстала в нижнем белье.

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