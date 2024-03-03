Экс-муж Алины Шаманской Руслан Ханумак публично высмеял ее шоу и сделал пародию

Ведущий и актер Руслан Ханумак накануне дня рождения бывшей жены, блогерши Алины Шаманской, высмеял ее проект, где она берет интервью у звездных гостей.

Так, бывший муж блогерши на своей странице в Instagram опубликовал иронический фрагмент его нового проекта с названием "Ідеально розлучені". В то время, как у его экс-жены уже длительное время существует подкаст "Розлучена". К тому же Руслан сделал идентичный вид неоновой вывески и студии, где записывал интервью с первым гостем. Так, им стал экс-муж Анны Тринчер – блогер Александр Волошин. В кадре Ханумак восхваляет Волошина.

Скандал Алины Шаманской и ее экс-мужа Руслана Ханумака / Фото: instagram.com/shamankaa

"Обет невесты", - написал блогер под роликом.

Руслан Ханумак посмеялся над бывшей / Фото: instagram.com/hanumak

В свою очередь, Алина Шаманская уже прокомментировала плагиат ее шоу с насмешками. Под постом с этим фрагментом она публично обратилась к Ханумаку и написала: "Ты – дно". А блогерша Анна Тринчер, скандальный экс-муж которой появился в кадре, тоже оставила свой комментарий: "Бл*…".

Скандал Алины Шаманской и ее экс-мужа Руслана Ханумака / Фото: instagram.com/shamankaa

Скандал Алины Шаманской и ее экс-мужа Руслана Ханумака / Фото: instagram.com/shamankaa

Скандал Алины Шаманской и ее экс-мужа Руслана Ханумака / Фото: instagram.com/shamankaa

Под такой публикацией Ханумака его резко осудили подписчики и не разделили его "шутки" с пародией подкаста:

Очень хочу, чтобы вы дожили до момента, когда Артур (сын Руслана и Алины - прим. ред.) скажет: папа, ты клоун

Руслан, вы взрослый человек, а занимаетесь чем? Лучше сыну позвоните!

Это же каким г*вн*м надо быть, чтобы бывшую жену "поздравить" так с днем рождения!

Зачем так смеяться над женщиной, которая воспитывает вашего сына? Которая своими подкастами пытается заработать, чтобы содержать ребенка (к тому же вашего) за границей?

Сегодня, 3 марта, Алина после скандала в свой день рождения напомнила своим поклонникам, что стоит жить так, чтобы успех никому не давал покоя. И подчеркнула важность того, чтобы "не спешить рожать ребенка от мужчины, которого знаешь несколько месяцев".

"В свою очередь, желаю вам жить так, чтобы ваш успех и счастье – не давали покоя вашим бывшим даже через годы и океаны! Чтобы они не могли жить своей жизнью, потому что в голове – только вы!", - подытожила блогерша.

Скандал Алины Шаманской и ее экс-мужа Руслана Ханумака / Фото: instagram.com/shamankaa

Скандал Алины Шаманской и ее экс-мужа Руслана Ханумака / Фото: instagram.com/shamankaa

Напомним, недавно Алина Шаманская пожаловалась, что не может вернуться в Украину из США и рассказала о трудностях с визой.

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