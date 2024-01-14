Экс-муж Ани Лорак через месяц после развода признался в бесконечной любви новой девушке

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу с головой ушел в новые отношения.

Мурат, который только в июне прошлого года женился на визажистке Лилии, уже публично признается в бесконечной любви новой девушке, модели и ведущей Анастасии.

В Instagram бизнесмен разместил свежее фото со своей пассией, которое подписал: "Анастасия, любовь моя! Любовь, которая никогда не закончится".

Мурат Налкакиоглу с новой девушкой / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Вместе с тем в сторис своего фотоблога Налкакиоглу снова обратился к поклонникам с просьбой оставить Анастасию в покое и не винить в том, что распался его брак с Лилией. Более того, Мурат заявил, что причиной разрыва со второй женой стали "его ошибки", но какие именно, не стал уточнять. А Анастасию бизнесмен считает "правильным человеком" в своей жизни:

"Оставьте нас в покое. Я мог бы многое сказать относительно людей, которые были вокруг меня. Но я все еще молчу, потому что я сам совершил эти ошибки. Но теперь я хочу прожить жизнь по-настоящему с правильным человеком, который, слава Богу, приводит меня в правильный момент", – написал Мурат.

Мурат Налкакиоглу с новой девушкой / Фото: instagram.com/muratnalca

Кроме того, бизнесмен поделился, что рядом с Анастасией "чувствует себя так, как никогда не чувствовал ранее" и настойчиво попросил юзеров прекратить обсуждать и писать Анастасии гневные сообщения.

Новая девушка Мурата / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Напомним, что в начале июня 2022 года в Конча-Заспе Мурат Налкакиоглу сыграл свадьбу с визажисткой Лилией. Однако уже через четыре месяца в СМИ начались распространяться слухи, что пара разводится. Новый год Мурат уже встречал с Анастасией в Дубае. Кстати, бдительные фаны заметили, что Мурат начал активно следить за Анастасией в Instagram и лайкать все ее фотографии с начала августа 2023 года – всего через два месяца после того, как женился на Лилии. Кстати, до брака Мурат и Лилия встречались в течение двух с половиной лет.

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