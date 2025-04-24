Экс-муж Ани Лорак, который живет в Украине, впервые высказался о позиции певицы-предательницы

Мурат Налкакиоглу и Ани Лорак

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Бывший муж скандальной певицы Ани Лорак — турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу — впервые высказался о позиции экс-жены, которая недавно вышла замуж.

В частности, он дал интервью блогеру Богдану Беспалову, анонс которого разместил у себя в Instagram. Мурат рассказал о бизнесе в Украине, личном и, конечно же, о скандальной бывшей жене Ани Лорак, которая, несмотря на войну, осталась в России и молчит о преступлениях оккупантов.

В анонсе бизнесмен заговорил об их отношениях с артисткой-предательницей. Налкакиоглу дал понять, что у них есть общий ребенок – 13-летняя дочь София, поэтому общения не избежать. Впрочем, по словам Мурата, темы политики они не трогают.

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Мурат Налчаджиоглу с дочерью от Ани Лорак / © instagram.com/muratnalca

"У нас есть общий ребенок, мы никогда не обсуждали относительно политики", - говорит бизнесмен в анонсе.

Отметим, что роман между Ани Лорак и Муратом Налкакиоглу закрутился летом 2003 года. Уже в 2009-м пара сыграла свадьбу в Турции. Впоследствии у супругов родилась дочь София, которой сейчас 13 лет. Развелась пара в январе 2019 года. Мурат остался жить в Украине и недавно закрутил новый роман. Тем временем Ани Лорак находится в России.

Скандальная певица еще до полномасштабной войны сталкивалась с критикой из-за того, что не разорвала связи с российским шоу-бизнесом после 2014 года. С началом великого российского вторжения Ани Лорак выбрала молчание. Артистка не осудила враждебные действия России, молчит о преступлениях оккупантов, осталась и дальше жить в стране-агрессоре и зарабатывает там кровавые рубли. В октябре 2022 года скандальная певица за свою позицию по поводу войны оказалась под санкциями от СНБО.