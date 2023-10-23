Экс-муж Ани Лорак Мурат перенес операцию и после новостей о разводе рассказал о своем состоянии

Экс-муж предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, признался, что перенес операцию.

Об этом мужчина рассказал в Instagram-stories. По словам Мурата, операция была незначительной. Тем не менее, он неделю находился на реабилитации. Сейчас Налчаджиоглу чувствует себя хорошо. Как говорит сам бизнесмен, он стал гораздо сильнее, чем когда-либо. Соответствующий пост Мурат сделал после слухов о разводе со второй женой, визажисткой Лилией.

"После недели реабилитации, небольшой операции, медитации, чистки души и тела…Я хочу сказать спасибо всем людям, которые написали мне хотя бы одно слово. Я даже хочу сказать спасибо тем, кто мне не написал, все могут быть заняты, это нормально. Я в порядке. Сильнее, чем когда-либо, никогда не сдаюсь", — поделился бизнесмен.

Мурат Налчаджиоглу с семьей / Фото: instagram.com/muratnalca

К слову, операцию Мурат Налчаджиоглу перенес в Турции. В настоящее время бизнесмен возвращается в Киев.

Мурат Налчаджиоглу с семьей / Фото: instagram.com/muratnalca

Напомним, недавно в Сети появились слухи о разводе Мурата Налчаджиоглу с супругой Лилией. Такие сплетни спровоцировали сами супруги своим странным поведением. Лилия удалила все совместные фото с мужем, отписалась от него в соцсетях и убрала информацию о том, что она его жена. Пара пока не комментирует новости об их разводе.

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