Экс-муж Ани Лорак Мурат похвастался новой женой-копией певицы

Экс-муж Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу в субботу, 3 июня, женился на визажистке по имени Лилия.

Влюбленные устроили уютный праздник под Киевом, на одной из резиденций в Конче-Заспе. Разделить с ними самый важный день Мурат и Лилия позвали только ближайших друзей и родственников, в общей сложности гостей было около 50.

Молодожены праздновали без лишнего пафоса, из знаменитостей на празднике не было никого. А вот музыкальную часть взял на жених – Налчаджиоглу много пел и развлекал гостей.

Также Мурат уже успел поделиться с подписчиками в Instagram фото и видео со своей свадьбы. Многие поклонники бизнесмена поздравили его с важным событием в жизни и отметили, что его вторая жена Лилия очень похожа на его бывшую Ани Лорак: "Красивая, очень похожа на Лорак", "мне тоже так кажется, что похожа, может он любит такой типаж", "похожа на Лорак, но младше и красивее".

Свадьба экс-мужа Ани Лорак Мурата / Фото: instagram.com/muratnalca

Свадьба экс-мужа Ани Лорак Мурата / Фото: instagram.com/muratnalca

Свадьба экс-мужа Ани Лорак Мурата / Фото: instagram.com/muratnalca

Другие же фаны желают Мурату и Лилии долгих счастливых лет жизни и благодарят за то, что он, имея возможность уехать на родину в Турцию, не сделал этого, остается в Украине и активно помогает нашей стране.

Свадьба экс-мужа Ани Лорак Мурата / Фото: instagram.com/muratnalca

Свадьба экс-мужа Ани Лорак Мурата / Фото: instagram.com/muratnalca

Свадьба экс-мужа Ани Лорак Мурата / Фото: instagram.com/muratnalca

Свадьба экс-мужа Ани Лорак Мурата / Фото: instagram.com/muratnalca

Чего не скажешь о его бывшей, певице-изменнице Ани Лорак. Она молчит о войне в родной стране и продолжает жить и выступать в рф и развлекать россиян.

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