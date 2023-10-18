Экс-муж Ани Лорак Мурат расстается с женой через четыре месяца после свадьбы – СМИ

Экс-муж предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу и его новая жена, визажистка Лилия озадачили поклонников своим поведением.

Так, фаны заподозрили, что супруги разошлись. На такую мысль их натолкнуло то, что Лилия со своей страницы в Instagram удалила абсолютно все общие фото с Налчаджиоглу, учитывая кадры с их свадьбы в июне.

Также Лилия из своей шапки профиля в Instagram убрала информацию о том, что она жена Мурата, а также отписалась от него в фотоблоге. Что натолкнуло 27-летнюю избранницу Налчаджиоглу на такие поступки – непонятно.

Мурат Налчаджиоглу с женой / Фото: instagram.com/muratnalca

Кстати, между тем Мурат в описании своего профиля в Instagram отметил, что он муж Лилии, также он до сих пор подписан на девушку в фотоблоге. Однако он тоже почистил профиль от совместных фото с избранницей, однако кадры с их свадьбы оставил.

Мурат Налчаджиоглу с женой / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Какая черная кошка между супругами пробежала, остается загадкой. Судя по профилю Мурата в Instagram, он сейчас находится в Турции, куда отправился без Лилии. Возможно, поэтому девушка обиделась на мужа.

Жена Мурата Налчаджиоглу / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Как известно, Лилия и Мурат Налчаджиоглу уже три года вместе. Четыре месяца назад влюбленные сыграли свадьбу в загородном комплексе в Конче-Заспе. До этого Налчаджиоглу был 10 лет женат на певице-предательнице Ани Лорак, которая после начала полномасштабной войны выбрала зарабатывать кровавые российские рубли и осталась работать в стране-террористке РФ. От Лорак Мурат имеет 12-летнюю дочь Софию.

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