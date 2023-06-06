Экс-муж Ани Лорак Мурат восхитил первым свадебным танцем с женой копией-певицы

Экс-муж Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, показал первый свадебный танец с новоиспеченной женой, визажисткой Лилией.

Соответствующее видео мужчина опубликовал в Instagram-stories. Первый свадебный танец супруги танцевали в самом центре банкетного зала под романтическую песню в живом исполнении. Тем временем гости праздника наблюдали за парой и делали видео и фото.

Мурат Налчаджиоглу с женой / Фото: instagram.com/muratnalca

Сначала Мурат и Лилия показывали шутливые движения. Однако впоследствии слились в романтическом танце, когда вокруг них была светомузыка.

Мурат Налчаджиоглу / Фото: instagram.com/muratnalca

Впоследствии к супругам присоединился ребенок Лилии от предыдущих отношений. Между тем, дочери Мурата от брака с Ани Лорак на свадьбе не было.

Мурат Налчаджиоглу с женой и ее дочерью / Фото: instagram.com/muratnalca

Отметим, Мурат Налчаджиоглу женился на визажистке Лилии 3 июня. Свадьбу пара сыграла под Киевом, а именно в Конче-Заспе. На своем празднике турецкий бизнесмен, в отличие от своей бывшей жены певицы-предательницы Ани Лорак, не забыл, что в стране война, которую развязала Россия. Мужчина на свадьбе выразил любовь к Украине и рассказал, какие "подарки" передает российским оккупантам.

Напомним, Мурат Налчаджиоглу гражданин Турции, однако, несмотря на войну, остался в Украине и помогает бороться с российскими оккупантами. Тем временем его бывшая жена Ани Лорак, уроженка Черновицкой области, выбрала Россию, зарабатывает там кровавые рубли и молчит о войне. Недавно предательница опозорилась циничным заявлением в день, когда РФ ракетами обстреляла Киев и убила невинных людей.

Читайте также: