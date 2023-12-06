Экс-муж Ани Лорак на фоне слухов о разводе с женой проводит время с ее копией

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу на фоне слухов о разводе со второй женой Лилией показался в компании другой женщины, очень похожей на нее.

Если в браке с Лилией Мурат редко делился фото с другими женщинами, то сейчас в Instagram бизнесмена все чаще появляются фотографии в компании других девушек. Так вот, на днях Налчаджиоглу посетил одно мероприятие вместе с украинской блогершей, участницей 10-го сезона шоу "Холостяк" Валерией Старчеус, известной как Laganza. Вместе с ней Мурат показался в авто, то есть они вместе приехали на мероприятие, а также вместе провели вечер.

Мурат Налчаджиоглу показался с другой / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налчаджиоглу показался с другой / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налчаджиоглу показался с другой / Фото: instagram.com/muratnalca

Подписчики страницы Налчаджиоглу отметили, что Валерия очень похожа на его пока еще законную жену Лилию.

Мурат Налчаджиоглу с женой Лилией / Фото: instagram.com/muratnalca

Впрочем, что же происходит в отношениях Мурата и Лилии до сих пор загадка для их поклонников. Понятно, что пара не проводит время вместе, а Налчаджиоглу все чаще появляется в компании других женщин.

Напомним, что на фоне слухов о разводе жена Мурата Налчаджиоглу Лилия показалась без кольца. Кроме того, когда Мурат вернулся из Турции, где делал операцию, Лилия в то же время уехала в другую страну и не дождалась мужа.

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