Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Экс-муж Ани Лорак на фоне слухов о разводе с женой проводит время с ее копией

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1216
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Экс-муж Ани Лорак на фоне слухов о разводе с женой проводит время с ее копией

Мурат Налчаджиоглу / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налчаджиоглу все чаще появляется в компании других женщин.

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу на фоне слухов о разводе со второй женой Лилией показался в компании другой женщины, очень похожей на нее.

Если в браке с Лилией Мурат редко делился фото с другими женщинами, то сейчас в Instagram бизнесмена все чаще появляются фотографии в компании других девушек. Так вот, на днях Налчаджиоглу посетил одно мероприятие вместе с украинской блогершей, участницей 10-го сезона шоу "Холостяк" Валерией Старчеус, известной как Laganza. Вместе с ней Мурат показался в авто, то есть они вместе приехали на мероприятие, а также вместе провели вечер.

Мурат Налчаджиоглу показался с другой / © instagram.com/muratnalca
Мурат Налчаджиоглу показался с другой / Фото: instagram.com/muratnalca
Мурат Налчаджиоглу показался с другой / © instagram.com/muratnalca
Мурат Налчаджиоглу показался с другой / Фото: instagram.com/muratnalca
Мурат Налчаджиоглу показался с другой / © instagram.com/muratnalca
Мурат Налчаджиоглу показался с другой / Фото: instagram.com/muratnalca

Подписчики страницы Налчаджиоглу отметили, что Валерия очень похожа на его пока еще законную жену Лилию.

Мурат Налчаджиоглу с женой Лилией / © instagram.com/muratnalca
Мурат Налчаджиоглу с женой Лилией / Фото: instagram.com/muratnalca

Впрочем, что же происходит в отношениях Мурата и Лилии до сих пор загадка для их поклонников. Понятно, что пара не проводит время вместе, а Налчаджиоглу все чаще появляется в компании других женщин.

Напомним, что на фоне слухов о разводе жена Мурата Налчаджиоглу Лилия показалась без кольца. Кроме того, когда Мурат вернулся из Турции, где делал операцию, Лилия в то же время уехала в другую страну и не дождалась мужа.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1216
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация