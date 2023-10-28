Экс-муж Ани Лорак на фоне слухов о разводе со второй женой, уехал в Турцию с дочерью

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу сейчас переживает не лучшие времена в личной жизни.

Говорят, что Мурат разошелся со второй женой, 27-летней Лилией, на которой женился в июне этого года. Сам бизнесмен данную информацию никак не комментирует. Судя по его сторис в Instagram, сейчас Налчаджиоглу находится на родине в Турции.

Там к нему прилетела дочь от Лорак, 12-летняя София, проживающая вместе с артисткой-предательницей в Москве.

Мурат Налчаджиоглу с дочерью / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат с дочерью активно проводят время, посещают местные музеи, встречаются с друзьями и родными Налчаджиоглу и отдыхают возле бассейна. Все это время Мурат никоим образом не упоминает Лилию, и, судя по контенту в его фотоблоге, с собой бизнесмен жену не взял.

Мурат Налчаджиоглу с дочерью / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налчаджиоглу с дочерью / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налчаджиоглу с дочерью / Фото: instagram.com/muratnalca

Напомним, что слухи о разрыве 46-летнего Мурата Налчаджиоглу с 27-летней визажисткой Лилией появились в Сети несколько недель назад. Лилия из своего Instagram удалила все общие фото с мужем и даже отписалась от него в фотоблоге. В свою очередь, недавно Мурат впервые отреагировал на слухи о разрыве с любимой. Также из своей шапки профиля он удалил информацию, где раньше говорилось, что он муж Лилии.

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