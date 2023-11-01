Экс-муж Ани Лорак на фоне слухов о разводе со второй женой впервые намекнул на причины

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу намекнул на причины своего вероятного развода со второй женой, визажисткой Лилией.

Напрямую Мурат воздерживается от любых развернутых комментариев по поводу разрыва с избранницей. Тем не менее, Налчаджиоглу продолжает подогревать интерес к своей личной жизни намеками в Instagram.

Пользователи начали активно высказывать свои предположения о причинах вероятного развода бизнесмена с Лилией. Ему приписывали несовпадение взглядов с партнершей и даже измены. В свою очередь Мурат ответил, что его возмущают интриги и копания в грязном белье в Сети. И добавил, что отношения "могут меняться по многим причинам".

"Ситуация в семье может меняться по многим причинам. Пожалуйста, не представляйте разные вещи на основе тех ситуаций, которые вы сами пережили, или новостей, которые вы услышали в социальных сетях, и, пожалуйста, уберите свои красивые носы из жизни других людей. Все может быть не так, как вы думаете. Вашими догадками могут быть следующие: один из партнеров плохой, а другой хороший, или один из них изменил другому, возможно, у двух людей разные мировоззрения и их ожидания от жизни слишком разбегаются, а возможно, они пропагандируют разные миссии", – написал турецкий бизнесмен.

Мурат Налчаджиоглу с женой / Фото: vklybe.tv

Подтвердить или опровергнуть догадки поклонников Мурат не взялся, поскольку "не в его стиле иметь дело с новостями о себе в медиа или отвечать провоцирующим на интриги людям".

Любопытно, что Мурат дополнил свои размышления видео, на котором его дочь от экс-жены Ани Лорак кружит с парашютом в гористой местности. Мужчина отметил, что комментирует ситуацию только потому, что "деморализация касается дочери".

Мурат Налчаджиоглу с женой / Фото: instagram.com/muratnalca

Напомним, что бизнесмен Мурат Налчаджиоглу на фоне слухов о втором разводе с 27-летней Лилией уехал на отдых в родную Турцию. Там он находится вместе с дочерью от экс-брака с Ани Лорак. Мужчина уже прокомментировал, вернется ли в Украину.

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