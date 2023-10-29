Экс-муж Ани Лорак, на фоне слухов о разводе со второй женой, заговорил о примирении с певицей

Мурат прокомментировал возможно ли, что он снова сойдется с Лорак.

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу продолжает избегать комментариев на счет своей личной жизни.

Напрямую Налчаджиоглу не отвечает, действительно ли разошелся со второй женой, визажисткой Лилией. Впрочем, поведение супругов в соцсетях на это указывает.

Между тем, бизнесмен находится на своей родине в Турции, где проводит время с 12-летней дочерью от Лорак Софией. Один из пользователей предположил, что в будущем Налчаджиоглу может помириться с Ани Лорак. Этот комментарий Мурат не обошел вниманием и ответил довольно эмоционально:

"Мое мнение, извините, но вам немедленно нужна помощь врача. Позвоните 911. Или ты чувствуешь себя предсказателем, или пытаешься прожить менее трех человек. Я называю таких людей вирусом дивана и компа", — ответил бизнесмен на предположение пользователя.

Экс-муж Ани Лорак о возможности примирения с ней / Фото: instagram.com/muratnalca

Отметим, что Мурат Налчаджиоглу и певица-предательница Ани Лорак, променявшая родину на кровавые российские рубли, были женаты 10 лет и разошлись из-за неверности Мурата.

Ани Лорак с экс-мужем Муратом и их дочерью Софией / Фото: facebook.com/AniLorak

Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак / Фото: facebook.com/AniLorak

В июне этого года бизнесмен женился во второй раз, на стилистке Лилии. Однако несколько недель назад в СМИ появилась информация, что супруги разводятся. На это указало поведение пары в соцсетях. Они удалили общие фото и убрали статус, что находятся в отношениях. Официально ни Мурат, ни Лилия развод не комментируют.

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