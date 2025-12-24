- Дата публикации
Экс-муж Ани Лорак на свежих фото показал, как сейчас выглядит их 14-летняя дочь
Мурат Налкакиоглу проводит с Соней отпуск в Турции.
Бывший муж скандальной певицы Ани Лорак - турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу - показался с их 14-летней дочерью.
Предприниматель отправился в родную Турцию, где, очевидно, планирует провести новогодние праздники. Туда же прибыла и его дочь Соня. Мурат Налкакиоглу уже встретился с ней и активно делится свежими фото с подростком.
На кадрах можно разглядеть, как сейчас выглядит Соня. Девушка уже очень повзрослела. Она заметно постройнела и красит волосы в рыжий цвет.
Семейство пока что отложило развлечения. Вместо этого они активно проводят время с родными, с которыми крайне редко видятся. Тем не менее, бизнесмен таки уже успел сходить на шопинг с дочкой.
Отметим, Ани Лорак и Мурат Налкакиоглу находились в отношениях с 2003 года. Пара сыграла свадьбу в августе 2009-го. В июне 2011 года у супругов родилась дочь Соня. Певица и предприниматель развелись в 2019-м.
После начала полномасштабной войны Мурат Налкакиоглу остался жить в Киеве, а вот Ани Лорак выбрала Россию. Недавно певица Анжелика Рудницкая назвала причину, почему скандальная артистка предала Украину.