Экс-муж Ани Лорак на своей свадьбе признался в любви к Украине и передал "подарок" российским войскам

Бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, в отличие от своей бывшей, очень поддерживает Украину.

Мурат, имеющий турецкое гражданство, с началом полномасштабной войны не уехал из Украины, а развернул здесь бизнес и активно помогает нашей стране. 3 июня Налчаджиоглу женился на визажистке из Киева Лилии. Свадьбу влюбленные отыграли в Конча-Заспе.

И даже на своем празднике турецкий бизнесмен выразил свою любовь к Украине и поднял за нее тост: "Любим Украину и будем любить. По-русски общаемся, но с украинской душой" – сказал бывший Лорак.

Эксмуж Ани Лорак Мурат женился 3 июня / Фото: instagram.com/muratnalca

Кроме того, Мурат поделился, что недавно передал "подарок" российским оккупантам. В сторис своей страницы в Instagram бизнесмен разместил фото, на котором изображены боеприпасы, на которых Мурат написал: "Мурат Налчаджиоглу, за Украину". Бизнесмен принял участие в инициативе Укроборонпрома, в рамках которой музыканты, военные и общественные деятели оставляют на новеньких боеприпасах послания своим врагам.

Экс-муж Ани Лорак передал привет российским оккупантам / Фото: instagram.com/muratnalca

Напомним, что Мурат Налчаджиоглу является гражданином Турции. До полномасштабного вторжения россии он жил и строил бизнес в нашей стране. С началом войны Мурат принял решение остаться и активно помогать Украине. Налчаджиоглу оказался настоящим патриотом Украины, чего не скажешь о его скандальной экс-супруге из Черновицкой области, певице Ани Лорак. Артистка-предательница с началом войны осталась в россии, молчит о вторжении страны-террористки в родную страну и продолжает развлекать россиян.

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