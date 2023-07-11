Экс-муж Ани Лорак неожиданно без жены и падчерицы уехал в путешествие с 12-летней дочерью

Экс-муж Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу отправился с 12-летней дочерью Софией в путешествие.

Об этом мужчина сообщил в Instagram-stories. Бизнесмен опубликовал кадры, как играет с дочерью в аэропорту и летит в самолете.

Мурат Налчаджиоглу с дочерью от Ани Лорак / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налчаджиоглу с дочерью от Ани Лорак / Фото: instagram.com/muratnalca

Однако Мурат отправился в путешествие только с 12-летней Софией. Между тем, его новой жены Лилии и ее дочери Александры на кадрах не было, поэтому, вероятно, они остались дома в Турции. Да и сам бизнесмен говорил, что отправился в путешествие только с Софией: "два путешественника".

Мурат Налчаджиоглу с дочерью от Ани Лорак / Фото: instagram.com/muratnalca

Также Мурат не говорит, куда именно улетел с дочерью. Бизнесмен предложил поклонникам догадаться, в какой город они отправились.

Мурат Налчаджиоглу с дочерью от Ани Лорак / Фото: instagram.com/muratnalca

Отметим, в начале июня Мурат Налчаджиоглу улетел с новоиспеченной женой Лилией и ее дочерью в Турцию. Через несколько дней к супругам прибыла и 12-летняя София, которая родилась в браке с певицей Ани Лорак. Бизнесмен охотно делился семейными кадрами и показывал, как они вместе весело проводят время. Недавно Мурат показывал, как София надела "бабушкины штаны", и объяснял, зачем она это сделала.

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